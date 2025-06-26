"Речи быть не может": в российском футболе рассказали, чем грозит "капитуляция Украины"

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал циничную мысль о том, что "капитуляция Украины" усложнит возвращение команд из страны-агрессора в международные соревнования. По словам функционера, представителей РФ допустят к турнирам только после окончания войны.

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Об этом Колосков заявил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт", комментируя слова генсека РФС Максима Митрофанова о допуске российских команд к еврокубках в следующем году. Он добавил, что в Европейском футбольном союзе (УЕФА) якобы очень ждут возвращения спортсменов из РФ.

"Пока идет СВО (так в РФ позорно называют войну в Украине – ред.), речи о возвращении на международную арену быть не может. Нам запретили играть именно по этой причине, потому что нельзя обеспечить безопасность. Сейчас настроение в обществе меняется. У меня в конгрессе УЕФА были встречи с представителями различных федераций, и там хорошие отношения. Это не значит, что возвращения организуется сразу же. После СВО многое будет зависеть от договора между Россией и Украиной. Если это будет просто соглашение об отмене военных действий – потребуется меньше года на возвращение. Если будет капитуляция Украины, то потребуется год на возвращение", – сказал Колосков.

Ранее стали известно, кто из ассоциаций-членов Международной федерации футбола (ФИФА) занял категоричную позицию по вопросу возвращения российских команд в турниры.

Как сообщал OBOZ.UA, президент УЕФА Александер Чеферин выразил сожаление из-за того, что не удалось вернуть к соревнованиям российские юношеские команды.

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