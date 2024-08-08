Украина на Олимпиаде-2024: расписание и результаты 8 августа

На Олимпийских играх 2024 года в Париже в четверг, 8 августа, проходит 13-й соревновательный день. Спортсмены разыгрывают сразу 23 комплекта наград.

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Украинцы выступят в семи дисциплинах – художественной гимнастике, современном пятиборье, скалолазании, тяжелой атлетике, вольной борьбе, греко-римской борьбе и гребле. Наши соотечественники примут участие в трех медальных стартах, а борец Парвиз Насибов будет сражаться за "золото".

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ УКРАИНЦЕВ НА ОЛИМПИАДЕ 8 АВГУСТА

11:00. Спортивное скалолазание. Трудность, полуфинал (ж) – Евгения Казбекова.

11:00. Художественная гимнастика, квалификация – Таисия Онофрийчук.

11:30. Гребной спринт. Каноэ-одиночки 200м, квалификация (ж) – Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок.

12:00. Современное пятиборье. Личный зачет, фехтование, квалификация (м) – Александр Товкай, Владислав Чекан.

12:00. Борьба. Вольная борьба, 57кг, 1/8 финала (ж) – Алина Грушина-Акобия – Ангелина Лысак (Польша).

Борьба – Вольная борьба, 86кг, 1/8 финала (м) – Василий Михайлов – Майлс Назем Амин (Сан-Марино).

12:50. Гребной спринт. Байдарки-четверки 500м, полуфиналы (м) – Украина.

15:30. Современное пятиборье. Личный зачет, фехтование, квалификация (ж) – Валерия Пермыкина.

16:00. Тяжелая атлетика 59кг (ж) – Камила Конотоп.

19:15. Борьба. Греко-римская, 67кг, финал (м) Парвиз Насибов – Саид Эсмаили Лейвеси (Иран).

Греко-римская, 87кг, поединок за "бронзу" (м) – Жан Беленюк.

Напомним, в Украине Олимпиаду официально транслируют на платформе "Суспильне Спорт", региональных каналах "Суспильного", международном телеканале "Евроспорт", а также на видеосервисе Megogo.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский боксер Александр Хижняк стал олимпийским чемпионом Парижа-2024 в полутяжелом весе.

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