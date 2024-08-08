3-кратная чемпионка Европы из Украины драматично осталась без медали Олимпиады-2024. Видео

Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп из-за травмы не смогла побороться за медаль в весовой категории до 59 килограмм. 23-летняя харьковчанка завершила выступление на седьмом месте с общим результатом 227 кг (104 рывок + 123 толчок).

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Украинка заявила на первую попытку в рывке самый высокий вес среди всех участников – 104 кг. При этом Камила сильно повредила заднюю поверхность бедра.

После этого наша соотечественница попыталась взять 129 кг, но не смогла этого сделать из-за боли.

Перед третьей попыткой была надежда, что массажисты и врачи смогут сотворить чудо, однако травма оказалась сильнее.

Отметим, что соревнования по тяжелой атлетике на Олимпиаде проходят в двух дисциплинах – рывке и толчке, по сумме которых и определяются медалисты.

Ранее тренер национальной сборной и первая олимпийская чемпионка страны в тяжелой атлетике Наталья Скакун рассказал, почему в Париж-2024 поехала лишь одна спортсменка.

14 февраля Конотоп завоевала третью золотую медаль континентального первенства в карьере. Украинская тяжелоатлетка триумфовала в 2021-м и 2023-х годах. В 2022 Конотоп довольствовалась "серебром" ЧЕ.

В 2022 году Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов младше 23 лет в албанском Дурресе.

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