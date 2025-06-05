Украина на Евро-2025 по футболу U-21: календарь, расписание, где смотреть, таблица

Молодежная сборная Украины по футболу в четвертый раз в истории сыграет на чемпионате Европы. Турнир 2025 года принимает Словакия, а наша команда под руководством испанского специалиста Унаи Мельгосы выступит на нем в качестве действующего бронзового призера.

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КТО СОПЕРНИКИ УКРАИНЫ НА ЕВРО-2025 U-21

"Сине-желтые" по результатам жеребьевки попали в группу D. Их соперниками на первом этапе станут команды Финляндии, Нидерландов и Дании.

РАСПИСАНИЕ УКРАИНЫ НА НА ЕВРО-2025 U-21

12 июня, 19:00, Прешов. Украина – Дания

15 июня, 19:00, Кошице. Финляндия – Украина

18 июня, 19:00, Прешов. Нидерланды – Украина

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЕВРО-2025 U-21

Мельгоса заявил на турнир 23 футболистов, из которых восемь представляют киевское "Динамо". Среди них – лучший бомбардир сезона Премьер-лиги Владислав Ванат. Также на чемпионате сыграет футболист английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк.

Вратари: 1. Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), 12. Георгий Ермаков ("Александрия"), 23. Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания).

1. Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), 12. Георгий Ермаков ("Александрия"), 23. Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания). Защитники: 2. Константин Вивчаренко, 4. Тарас Михавко (оба – "Динамо" Киев), 3. Илья Крупский ("Ворскла" Полтава). 5. Артем Смоляков ("Лос-Анджелес", США), 13. Владимир Салюк ("Металлист 1925" Харьков), 14. Эдуард Козик ("Колос" Ковалевка), 15. Виталий Роман ("Рух" Львов), 16. Арсений Батагов ("Трабзонспор", Турция).

Полузащитники: 6. Владимир Бражко, 9. Назар Волошин, 21. Максим Брагару, 22. Валентин Рубчинский (все – "Динамо" Киев), 7. Илья Квасница, 8. Олег Очеретько (оба – "Карпаты" Львов), 17. Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), 18. Александр Яцык ("Заря" Луганск), 19. Антон Царенко ("Лехия", Польша), 20. Владислав Великан ("Колос" Ковалевка).

6. Владимир Бражко, 9. Назар Волошин, 21. Максим Брагару, 22. Валентин Рубчинский (все – "Динамо" Киев), 7. Илья Квасница, 8. Олег Очеретько (оба – "Карпаты" Львов), 17. Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), 18. Александр Яцык ("Заря" Луганск), 19. Антон Царенко ("Лехия", Польша), 20. Владислав Великан ("Колос" Ковалевка). Нападающие:10. Богдан Вьюнник ("Лехия", Польша), 11. Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНУ НА ЕВРО-2025 U-21

Любители футбола смогут поддержать нашу команду благодаря трансляциям на видеоплатформе Megogo и YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Как сообщал OBOZ.UA, в сборной Украины по футболу U-20 произошел скандал с вызовом в команду полузащитника Артура Шаха.

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