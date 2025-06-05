Украина на Евро-2025 по футболу U-21: календарь, расписание, где смотреть, таблица
Молодежная сборная Украины по футболу в четвертый раз в истории сыграет на чемпионате Европы. Турнир 2025 года принимает Словакия, а наша команда под руководством испанского специалиста Унаи Мельгосы выступит на нем в качестве действующего бронзового призера.
КТО СОПЕРНИКИ УКРАИНЫ НА ЕВРО-2025 U-21
- "Сине-желтые" по результатам жеребьевки попали в группу D. Их соперниками на первом этапе станут команды Финляндии, Нидерландов и Дании.
РАСПИСАНИЕ УКРАИНЫ НА НА ЕВРО-2025 U-21
- 12 июня, 19:00, Прешов. Украина – Дания
- 15 июня, 19:00, Кошице. Финляндия – Украина
- 18 июня, 19:00, Прешов. Нидерланды – Украина
СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЕВРО-2025 U-21
Мельгоса заявил на турнир 23 футболистов, из которых восемь представляют киевское "Динамо". Среди них – лучший бомбардир сезона Премьер-лиги Владислав Ванат. Также на чемпионате сыграет футболист английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк.
- Вратари: 1. Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), 12. Георгий Ермаков ("Александрия"), 23. Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания).
- Защитники: 2. Константин Вивчаренко, 4. Тарас Михавко (оба – "Динамо" Киев), 3. Илья Крупский ("Ворскла" Полтава). 5. Артем Смоляков ("Лос-Анджелес", США), 13. Владимир Салюк ("Металлист 1925" Харьков), 14. Эдуард Козик ("Колос" Ковалевка), 15. Виталий Роман ("Рух" Львов), 16. Арсений Батагов ("Трабзонспор", Турция).
- Полузащитники: 6. Владимир Бражко, 9. Назар Волошин, 21. Максим Брагару, 22. Валентин Рубчинский (все – "Динамо" Киев), 7. Илья Квасница, 8. Олег Очеретько (оба – "Карпаты" Львов), 17. Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), 18. Александр Яцык ("Заря" Луганск), 19. Антон Царенко ("Лехия", Польша), 20. Владислав Великан ("Колос" Ковалевка).
- Нападающие:10. Богдан Вьюнник ("Лехия", Польша), 11. Владислав Ванат ("Динамо" Киев).
ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНУ НА ЕВРО-2025 U-21
- Любители футбола смогут поддержать нашу команду благодаря трансляциям на видеоплатформе Megogo и YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.
Как сообщал OBOZ.UA, в сборной Украины по футболу U-20 произошел скандал с вызовом в команду полузащитника Артура Шаха.
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