Сборная Украины по футболу дважды вела в счете, но в итоге проиграла в 1-м туре чемпионата Европы U-21. Видео

Молодежная сборная Украины по футболу проиграл Дании в 1-м туре чемпионата Европы, который с 11 по 25 июня проходит в Словакии. Матч на стадионе "Татран" в Прешове завершился со счетом 2:3.

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Наши футболисты с первых минут заиграли первым номером, создав несколько моментов у ворот соперника. Самыми острыми были удары Серенсена (перекладина, но в офсайде) и прострелы Рубчинского. Датчане также не остались без моментов: опасно пробивал Гааи, однако Батагов успел подставиться.

На 22-й минуте Очеретько выполнил изысканную передачу за спины защитникам, а Волошин подкорректировал удар Ваната, переправив мяч в сетку.

После пропущенного мяча датчане пытались перехватить инициативу, больше контролировали мяч, но без особого продвижения вперед. Их первый удар в створ украинских ворот произошел лишь на 32-й минуте - Нещерет легко справился с дальним выстрелом Квистгордена. Наиболее реальную возможность для Дании имел Гааи на 27-й минуте, однако Батагов героически заблокировал удар в дальний угол после подачи с фланга.

В центре поля доминировал Очеретько - эффективный как в отборе, так и в развитии атак. В конце тайма темп игры немного снизился, но Украина сохранила контроль над ситуацией и заслуженно ушла на перерыв лидером.

На 55-й минуте Вьюнник вышел вместо Романа, а Брагару переместился в защиту, что выглядело довольно рискованно.

Датчане оперативно ответили заменами на 57-й минуте — на поле вышли Нартей и Бишоф вместо Чуквуани и Квистгордена. Активное давление датской команды дало результат на 62-й минуте: после прорыва по левому флангу Бишоф принял пас с правого и точно пробил в ближний угол ворот, сравняв счёт.

Украина тоже внесла коррективы — на 64-й минуте вышли Ярмолюк и Салюк вместо Рубчинского и Волошина. Козик переместился в защиту справа, а Брагару сдвинулся в атаку слева. Именно последний смог вывести Украину вперед после острой контратаки на 81-й минуте.

К сожалению, победный результат "желто-синие" удержать не смогли. Не без помощи рикошета Вильям Уик сделал счет 2:2.

Через 7 минут "Дания" забила победный гол.

Во втором туре подопечные Унаи Мельгосы сыграют с 15 июня с Финляндией.

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