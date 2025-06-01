УАФ отменила вызов чемпиона мира в сборную Украины по футболу

Нападающий "Трабзонспора" Даниил Сикан не приедет в расположение сборной Украины на товарищеский турнир Canadian Shield. Хотя 24-летний футболист изначально получил вызов, Украинская ассоциация футбола (УАФ) отменила его участие из-за проблем с оформлением визы.

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По словам самого Сикана, он действительно входил в список приглашённых, однако не смог подготовить необходимые документы для поездки в Канаду. "Физически не успел оформить новый паспорт — у меня закончился срок действия сразу двух. В Турции это не так быстро делается. Визу тоже не успел бы получить вовремя", – объяснил игрок в комментарии для FootballHub.

Сикан провёл весеннюю часть сезона в чемпионате Турции, где недавно отметился дублем в матче против "Аланьяспора" (4:3), а также забил в поединке с "Касымпашой" (1:1). Несмотря на хорошую форму, в итоговой заявке сборной Украины на турнир оказался лишь один нападающий – Роман Яремчук.

В рамках Canadian Shield украинская сборная проведёт два товарищеских матча: 7 июня против Канады и 10 июня — против Новой Зеландии.

В 2019 году Данило Сикан вместе с молодёжной сборной Украины U-20 выиграл чемпионат мира, который проходил в Польше.

Он принял участие в шести матчах турнира и забил четыре гола, став вторым среди лучших бомбардиров. За это ему вручили "Серебряную бутсу".

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