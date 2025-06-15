Сборная Украины выиграла 'матч жизни' на чемпионате Европы по футболу U-21. Видео

Молодежная сборная Украины по футболу обыграла команду Финляндии во 2-м туре чемпионата Европы U-21, который с 11 по 25 июня проходит в Словакии. Матч на городском стадионе в Кошице завершился со счетом 2:0.

Видео дня

После обидного поражения в 1-м туре от Дании (2:3), когда подопечные Унаи Мельгосы дважды лидировали в счете, "желто-синие", чтобы сохранить шансы на плей-офф, обязаны были в этой побеждать.

Уже с первых минут наши соотечественники захватили инициативу на поле, постоянно напрягая финского голкипера опасными выпадами. После серии неиспользованных моментов Ванат на 28-й минуте открыл счет: нападающий реализовал добивание после собственного удара.

В дальнейшем наши контролировали ход игры, не позволяя финнам создавать угроз у ворот Нещерета.

На старте второй половины украинцы удвоили преимущество. На 49-й минуте голкипер финнов ошибся на выходе после навеса с фланга, чем воспользовался Брагару, протолкнув мяч в пустые ворота. Судья проверил эпизод на ВАР, но нарушений не выявил.

Финны в концовке смогли навязать борьбу. Украинцы часто не успевали за соперником, останавливая его лишь ценой нарушения правил и желтых карточек. Особую опасность представляли финские удары со стандартных положений, однако Нещерет спокойно контролировал ситуацию в рамке.

Судьба путевка в четвертьфинал решится в заключительном туре. 18 июня в Прешове сборная Украины сыграет против ровесников из Нидерландов

Конкуренты нашей команды по группе D Дания – Нидерланды свой поединок 2-го тура проведут 15 июня в 22:00.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!