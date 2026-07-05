Украина разгромной победой завершила первый этап отбора на чемпионат мира по баскетболу

Национальная мужская сборная Украины по баскетболу добыла победу в заключительном 6-м туре первого раунда квалификации на ЧМ-2027. Подопечные Айнарса Багатскиса в гостевой встрече в Копенгагене обыграли команду Дании – 99:69. Желто-синие финишировали на 2-м месте в группе А, продолжив борьбу во втором раунде.

Что дальше: Вместе с Испанией и Грузией наша сборная сформирует новую группу совместно с тремя сильнейшими сборными из параллельной группы B.

Вместе с Испанией и Грузией наша сборная сформирует новую группу совместно с тремя сильнейшими сборными из параллельной группы B. Сохранение очков : Все результаты матчей первого раунда (включая игру с Данией) пойдут в зачет новой группы.

: Все результаты матчей первого раунда (включая игру с Данией) пойдут в зачет новой группы. Продолжение борьбы: Команды сыграют еще один групповой турнир, по итогам которого определятся финальные участники чемпионата мира 2027 года от Европы.

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Старт встречи остался за хозяевами площадки. Датчане действовали увереннее в позиционном нападении и большую часть первой четверти контролировали игру. Украина несколько раз сокращала отставание до минимума, а после штрафных Андрея Войналовича даже сравняла счет 18:18, однако концовка осталась за соперником. Перед первым перерывом Дания вела 25:22.

Во второй четверти ситуация на площадке изменилась. Украинская команда значительно прибавила в защите, начала регулярно наказывать соперника за потери и быстро сокращать отставание. После попаданий Ивана Ткаченко, Святослава Михайлюка и Дмитрия Скапинцева Украина вышла вперед, а затем стала стремительно увеличивать разрыв в счете.

Ключевым фактором стала результативность лидеров украинской сборной. Михайлюк дважды реализовал трехочковые броски во второй четверти, Вячеслав Бобров добавил еще одно дальнее попадание, а Александр Ковляр активно участвовал в организации атак и борьбе за подборы.

Благодаря рывку во второй десятиминутке Украина выиграла ее со счетом 31:12 и превратила отставание "-3" после первой четверти в преимущество "+16" к большому перерыву: 53:37.

Во второй половине Украина окончательно сняла вопросы о победителе. После большого перерыва команда продолжила контролировать ход встречи и еще больше увеличила преимущество.

Третья четверть началась с нескольких результативных атак украинцев. В концовке отрезка Кличко добавил эффектный данк после перехвата Михайлюка, а преимущество Украины выросло до 25 очков. Перед последней четвертью счет был 77:56 в пользу гостей.

В начале заключительной десятиминутки датчане попытались сократить отставание. После попаданий Фредерика Йеллума и Густава Дрейера Эриксена разница уменьшилась до 26 очков, однако украинская команда быстро вернула контроль над игрой.

Ключевым моментом четвертой четверти стали дальние броски украинцев. Вячеслав Бобров дважды подряд реализовал трехочковые после передач Дениса Лукашова и Александра Ковляра, а Иван Ткаченко также отметился точным попаданием из-за дуги. Благодаря этому Украина сохранила комфортный перевес и не позволила сопернику вернуться в борьбу.

В концовке встречи активен был Святослав Михайлюк. За последние две минуты он дважды попал из-за трехочковой линии, окончательно закрепив преимущество украинской сборной.

По ходу второй половины преимущество Украины достигало 25 очков, а после третьей четверти составляло 21 очко: 77:56. Команда уверенно удерживала инициативу за счет агрессивной защиты, перехватов и высокого процента реализации в быстрых атаках.

Как сообщал OBOZ.UA, в 5-м туре основного раунда квалификации на ЧМ-2027 Украина обыграла Грузию – 95:76. Это успех досрочно гарантировал второе место в группе А и путевку во второй раунд отбора.

В прошлом спаренном туре сборная Украины дважды програла Испании. Туром ранее украинца одержали победу. Подопечные тренера Айнарса Багатскиса в номинально домашней встрече в Риге обыграли команду Дании – 88:71.

"Желто-синие" в стартовом туре одержала победу на выезде над действующим четвертьфиналистом Евробаскета Грузией со счетом 92:79.

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