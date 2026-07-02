Украина с уверенной победой вышла во второй этап отбора на чемпионат мира по баскетболу. Видео

Национальная мужская сборная Украины по баскетболу добыла важнейшую победу в 5-м туре основного раунда квалификации на ЧМ-2027. Подопечные Айнарса Багатскиса в номинально домашней встрече в Риге обыграли команду Грузии – 95:76.

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Это успех досрочно гарантировал второе место в группе А и путевку во второй раунд отбора на чемпионат мира. Матч против Дании в последнем туре (5 июля) уже никак не повлияет на сам факт нашего прохода.

Наши баскетболисты уверенно начала встречу и уже в первой четверти сумела навязать сопернику высокий темп. Они качественно действовали в защите, вынуждая грузинскую сборную ошибаться, а в нападении регулярно находили возможности для быстрых атак. После стартовых десяти минут Украина вела со счетом 30:27.

Во второй четверти хозяева площадки сумели увеличить отрыв. Важную роль сыграли дальние попадания Александра Ковляра и Святослава Михайлюка, а под кольцом эффективно работали Дмитрий Скапинцев и Максим Кличко. По ходу отрезка преимущество украинской команды достигало 16 очков: 46:30.

Одним из ключевых эпизодов первой половины стал инцидент за 6 минут 40 секунд до большого перерыва. После одного из игровых моментов между Александром Кобзистым и Маркизом Ридом вспыхнул конфликт. Игроки обменялись агрессивными действиями, ситуация быстро накалилась и едва не переросла в массовую потасовку.

Арбитры немедленно остановили игру и отправились изучать видеоповтор. После просмотра эпизода судьи признали действия обоих баскетболистов неспортивными и дисквалифицирующими. В результате Кобзистый и Рид получили дисквалифицирующие фолы и досрочно покинули площадку, отправившись в раздевалки.

Потеряв своего лидера Грузия выглядела полностью разобранной, однако украинские игроки не смогли этим воспользоваться. Пошли непонятные потери и ошибки, грузины перестроились и усилиями Торнике Шенгелии и Гоги Битадзе смогли сократить отставание. – 49:41.

После большого перерыва Украина окончательно захватила инициативу. Команда Багатскиса агрессивно защищалась, регулярно наказывала соперника за потери и постепенно увеличивала разрыв в счете. Особенно заметны были Святослав Михайлюк и Александр Ковляр, которые стабильно набирали очки с дистанции, а Дмитрий Скапинцев выигрывал борьбу под кольцом.

За десять минут украинцы добавили к своему преимуществу еще семь очков и подошли к заключительной четверти при счете 75:60.

В начале заключительного отрезка Грузия попыталась организовать погоню благодаря дальним попаданиям Рати Андроникашвили и Беки Бурджанадзе, однако Украина быстро погасила этот всплеск активности.

Михайлюк отметился эффектным аллей-упом после передачи Ковляра, хозяева продолжили надежно действовать в обороне и не позволили сопернику сократить отставание до опасной отметки. В концовке украинцы уверенно контролировали ход встречи и довели матч до победы, сохранив двузначное преимущество.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом спаренном туре сборная Украины дважды програла Испании. Туром ранее украинца одержали победу. Подопечные тренера Айнарса Багатскиса в номинально домашней встрече в Риге обыграли команду Дании – 88:71.

"Желто-синие" в стартовом туре одержала победу на выезде над действующим четвертьфиналистом Евробаскета Грузией со счетом 92:79.\

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