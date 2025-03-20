Сразу 8 игроков: у сборной Украины возникла огромная проблема перед матчем с Бельгией

Сразу восемь футболистов сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации перед первым матчем плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Соперники разыгрывают путевку в элитный дивизион следующего розыгрыша турнира и сойдутся в Мурсии 20 марта и Генке – 23-го.

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Первый поединок "сине-желтых" и "красных дьяволов" примет арена "Энрике Рока де Мурсия". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Бельгия. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

На групповом этапе Лиги наций сборная Украины получила 12 предупреждений. При этом восемь игроков могут выйти на поле в поединке против бельгийцев в Испании. В случае если кто-то из них получит желтую карточку, он автоматически пропустит выезд в Генк.

В список входят защитники Ефим Конопля, Виталий Миколенко и Николай Матвиенко, полузащитники Иван Калюжный, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив и Николай Шапаренко, а также форвард Роман Яремчук.

Накануне игры наша команда лишилась своего лучшего нападающего Артема Довбика, который обратился к врачам с высокой температурой и не попал в заявку.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины объявила об историческом событии, которое произойдет летом нынешнего года.

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