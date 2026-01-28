УЕФА унизил Украину решением по российскому футзалисту, который оскорбил нашу страну на Евро-2026

Европейский футбольный союз (УЕФА) крайне мягко наказал футзалиста сборной Армении Дениса Неведрова за оскорбительные выкрики в адрес украинцев на континентальном первенстве-2026. 31-летний уроженец российского Югорска получил условную дисквалификацию за свое поведение вместо полноценного отстранения от игр.

Об этом информирует портал Tribuna.com со ссылкой на источники в Украинской ассоциации футбола (УАФ). После поединка 22 января, после которого Неведров обозвал нашу страну, УАФ потребовала от УЕФА вынести наказание экс-россиянину.

Первоначально в Ньоне приняли решение дисквалифицировать натурализованного футзалиста сборной Армении на один матч чемпионата. Однако соперники нашей команды подали апелляцию – в результате этого вердикт заменили на одну игру условно с испытательным сроком в один год. Более того, ответную апелляцию УАФ в УЕФА даже не стали рассматривать.

Напомним, после матча Украина – Армения на старте Евро-2026 по футзалу, который завершился поражением "сине-желтых" 1:2, Неведров прямо на площадке начал кричать "Лохи, Украина! Лохи, н***й!".

После фиаско в первом матче первенство украинская сборная разгромила литовцев 4:1. Уже в среду, 28 января, подопечные Александра Косенко сыграют решающий матч группового этапа с Чехией.

