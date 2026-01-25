Украина с разгромом добыла первую победу на чемпионате Европы по футзалу. Видео
Сборная Украины по футзалу одержала первую победу на чемпионате Европы 2026 года, уверенно обыграв команду Литвы во втором туре группового этапа. После неожиданного поражения на старте турнира от Армении "сине-желтые" реабилитировались, победив одного из хозяев соревнований со счетом 4:1.
К матчу против Литвы сборная Украины подходила в статусе команды, которой необходимо было набирать очки для сохранения шансов на плей-офф. В первом туре украинцы уступили дебютанту чемпионатов Европы сборной Армении, тогда как литовцы сыграли вничью с Чехией, забив решающий мяч на последних секундах встречи.
Украина с первых минут захватила инициативу и открыла счет уже на седьмой минуте. Игорь Чернявский точным ударом в верхний угол не оставил шансов голкиперу Литвы Эрнестасу Маценису. Вскоре "сине-желтые" могли удвоить преимущество, однако Назар Швед не реализовал выход один на один. Литовцы ответили опасным моментом на 12-й минуте, но сравнять счет не смогли.
В середине первого тайма Украина все же забила второй мяч. После розыгрыша углового Швед ассистировал Владиславу Первееву, который дальним ударом отправил мяч в сетку и оформил свой второй гол на турнире.
Во втором тайме ключевую роль сыграл голкипер сборной Украины Александр Сухов. Он дважды спас команду, а затем сам начал результативную атаку, отдав передачу Игорю Корсуну, который сделал счет 3:0. На 33-й минуте историческим моментом отметился 18-летний Илья Приходько, самый молодой футзалист в истории чемпионатов Европы. Он записал на свой счет дебютный ассист, после которого Даниил Абакшин довел счет до разгромного.
Литва сумела забить мяч престижа на 36-й минуте усилиями Вадима Дерендяева, однако на итог встречи это уже не повлияло.
После двух туров Украина набрала три очка и занимает второе место в группе B, уступая Армении, которая имеет шесть баллов. Для выхода в плей-офф украинской сборной необходимо финишировать в группе не ниже второго места.
Заключительный матч группового этапа сборная Украины проведет против Чехии. Поединок состоится в среду, 28 января, и начнется в 20:30 по киевскому времени.
