'Лохи, Украина!' Россиянин из сборной Армении отметился гнусной выходкой после матча с Украиной на чемпионате Европы по футзалу

Сборная Армении одержала сенсационную победу над Украиной со счетом 2:1 в первом туре группового этапа чемпионата Европы-2026 по футзалу. Матч запомнился не только результатом: игрок сборной Вірменії Денис Нєвєдров во время празднования гола на площадке выкрикнул в прямой эфир: "Лохи, Україна! Лохи, нах*й!".

После матча он опубликовал сторис в Instagram, закрыв флаг Украины оскорбительным эмодзи.

Когда оскорбленные фанаты начали ему писать все, что о нем думают, футзалист-трус закрыл доступ к своему аккаунту.

Нєвєдров родился в России, но получил гражданство Армении в 2021 году и с тех пор выступает за национальную сборную. На его счету четыре матча за сборную России U-21. На клубном уровне 31-летний игрок выступает за "Тюмень".

Сам же матч оказался провальным для подопечных Костенко. Несмотря на то, что "желто-синие" первыми вышли вперед, они полностью провалили вторую половину игры.

Армения сравняла счет на 30-й минуте после аута, выполненного Арсеном Петросовым, и передачи пяткой Миграну Дермонджяну. На 38-й минуте Дермонджян забил второй мяч и принес победу своей сборной.

После первого тура в группе B Армения возглавляет таблицу с 3 очками и разницей мячей 2:1, Украина остается без очков. Для выхода в плей-офф украинской сборной необходимо занять первое или второе место в группе. Во втором туре Украина встретится с Литвой 25 января в 17:00 по киевскому времени.

