УЕФА наказал 'Шахтер'

Европейский футбольный союз (УЕФА) оштрафовал "Шахтер" по итогам матча с "Кристал Пэлас" в полуфинале Лиги конференций. Клуб получил наказание за использование пиротехники и дискриминационное поведение болельщиков.

Контрольно-дисциплинарный и этический орган УЕФА сообщил, что донецкий клуб должен выплатить 34 тысячи евро штрафа. Из этой суммы 30 тысяч назначены за "незаконные кричалки и запрещенный флаг или баннер", которые были квалифицированы как расистское и дискриминационное поведение фанатов.

Кроме того, УЕФА постановил частично закрыть стадион "Шахтера" на следующий домашний матч в еврокубках. Ограничение касается не менее 10 процентов мест арены. При этом санкция носит условный характер: испытательный срок составит два года с момента вынесения решения.

Еще 4 тысячи евро "Шахтер" обязан заплатить за использование пиротехники во время игры с "Кристал Пэлас", которая состоялась 30 апреля и завершилась поражением украинской команды со счетом 1:3.

В том матче первый гол в этой игре стал антирекордным. Подопечные Арды Турана пропустили уже на 23-й секунде: это стало быстрейшим голом в истории Лиги конференций, которыая берет свое начало с 2011 года.

Отметим, что в ответном полуфинале "горняки" также уступили англичанам (1:2) и вылетели из турнира.