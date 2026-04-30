'Шахтер' пропустил быстрейший гол в истории Лиги конференций. Видео

Донецкий "Шахтер" неудачно начал первый полуфинальный матч Лиги конференций против английского "Кристал Пелас". На поле городского стадиона в Кракове подопечные Арды Турана пропустили уже на 23-й секунде: это стало быстрейшим голом в истории турнира, который берет свое начало с 2011 года.

Разыграв с центра поля англичане силами Жан-Филипа Матета выдали великолепный пас на никем не прикрытого Исмаила Сарра в штрафной. 28-летний сенегалец на скорости ворвался во вратарскую, успел прицелиться, и мимо Дмитрия Ризныка отправить круглый снаряд в левый нижний угол.

Сразу же после пропущенного гола номинальные хозяева смогли взять мяч под свой контроль и организовали несколько опасных моментов в чужой вратарской площадке. Однако несмотря на все усилия футболистов из Украины, счет так и не изменился.

Как сообщал OBOZ.UA, "Шахтёр" впервые в истории вышел в полуфинал Лиги конференций, сыграв вничью на выезде с "АЗ Алкмаар" в ответном четвертьфинальном матче (2:2). Первая встреча завершилась уверенной победой украинской команды 3:0, что обеспечило ей комфортный запас перед игрой в Нидерландах.

