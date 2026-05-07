'Шахтер' с поражением вылетел из Лиги конференций

Донецкий "Шахтер" проиграл "Кристал Пэлас" со счетом 1:2 в ответном полуфинале Лиги конференций в Лондоне и вылетела из турнира. Украинская команда по ходу встречи отыгралась после быстрого пропущенного мяча, но во втором тайме снова позволила сопернику выйти вперед.

Английский клуб активно начал матч и уже на 10-й минуте мого открывать счет. Йереми Пино получил мяч в штрафной и точно пробил в нижний угол. Спустя несколько минут после просмотра VAR гол был отменен из-за офсайда.

"Шахтер" постепенно перехватил инициативу и заметно превосходил соперника по владению мячом, но на 25-й минуте пропустил обидный гол после рикошета Педро Энрике.

Бразилец, ощущая свою вину за пропущенный мяч, спустя 9 минут сделал результативный ассист на Эгиналдо, и бразилец, невероятный по технике ударом с места, восстановил равновесие.

До перерыва донецкий клуб регулярно создавал давление через стандарты и навесы, а "Кристал Пэлас" ответил попаданием Матеты в штангу.

Во втором тайме "Шахтер" имел хороший шанс выйти вперед. На 52-й минуте Kaua Elias пробивал в нижний угол после прохода в штрафную, но Дин Хендерсон спас хозяев. Практически сразу "Кристал Пэлас" организовал ответную атаку: Исмаила Сарр вышел один на один и отправил мяч в сетку рикошетом от штанги.

После второго пропущенного мяча украинская команда провела несколько замен и пыталась спасти встречу. Опасный момент был у Педринью, однако Хендерсон снова выручил английский клуб. В концовке "Шахтер" продолжал атаковать, а Матвиенко пробивал издали, но сравнять счет не удалось.

По ходу встречи донецкий клуб потерял из-за травмы Винисиуса Тобиаса, которого заменили уже в середине первого тайма.

Как сообщал OBOZ.UA, первый полуфинал "Шахтер" – "Кристал Пелас" на поле городского стадиона в Кракове завершился со счетом 1:3. Первый гол в этой игре стал антирекордным. Подопечные Арды Турана пропустили уже на 23-й секунде: это стало быстрейшим голом в истории турнира, который берет свое начало с 2011 года.

