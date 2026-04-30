'Шахтер' с историческим антирекордом проиграл первый полуфинал Лиги конференций. Видео

Донецкий "Шахтер" проиграл первый полуфинал Лиги конференций против английского "Кристал Пелас". Матч на поле городского стадиона в Кракове завершился со счетом 1:3.

Первый гол в ворота "горняков" стал антирекордным. Подопечные Арды Турана пропустили уже на 23-й секунде: это стало быстрейшим голом в истории турнира, который берет свое начало с 2011 года.

После этого "Шахтер" перехватил инициативу и перешел к позиционному контролю мяча, делая ставку на короткие передачи и фланговые атаки через Педриньо и Винисиуса Тобиаса. До перерыва донецкая команда регулярно зарабатывала стандарты, однако оборона "Кристал Пэлас" действовала организованно и не позволяла довести эпизоды до точных ударов.

Во втором тайме "Шахтер" усилил давление и сравнял счет на 48-й минуте: после углового Каун Элиас скинул на Очеретько и Олег пропихнул мяч в сетку.

Команда продолжила контролировать игру, увеличив количество навесов и розыгрышей стандартов, но не смогла преобразовать преимущество в голы.

Уже на 54-й минуте Жан-Филип Матета мог вывести английскую команду вперед, но украинский голкипер Дмитрий Ризнык совершил фантастический двойной сейв.

Решающий эпизод произошел на 58-й минуте: после удара Матета в штангу круглый снаряд остался в штрафной, и Даити Камада первым оказался на добивании, отправив его в ворота. В дальнейшем "Кристал Пэлас" сосредоточился на компактной обороне и быстрых выходах в атаку, сохранив преимущество до финального свистка.

По ходу второго тайма тренер "Шахтера" провел серию замен, выпустив Артема Бондаренко, Невертона и Исаака Силву, однако структура игры команды не изменилась. "Кристал Пэлас" также освежил состав, выпустив Йоргена Странд Ларсена и Бреннана Джонсона для поддержания интенсивности в переходах.

"Шахтер" контролировал мяч и территорию, однако действовал преимущественно через фланги и стандарты, без достаточного количества обостряющих передач через центр. "Кристал Пэлас" играл вторым номером, делая ставку на вертикальные атаки и подборы, что позволило на 84-й минуте забить третий гол, практически превратив ответную встречу 7 мая в формальность.

