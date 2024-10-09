Убрали карту страны: сборная Украины представила новую форму. Почем ее можно купить

Сборная Украины по футболу накануне матчей Лиги наций с Грузией (11 октября) и Чехией (14 октября) представила новую форму. "Сине-желтые" сменили технического партнера и после нескольких лет вернулись к сотрудничеству с немецким гигантом Adidas, который уже одевал нашу команду с 2009 по 2016 года.

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Об этом информирует сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). С экипировки убрали карту страны, которая появилась на ней перед чемпионатом Европы-2020. В то же время на спине игроков будет изображен патриотичный клич "Слава Украине!".

На сайте производителя уже можно купить новую форму "сине-желтых". Она представлена в домашнем желтом и выездном синем комплектах. Цена футболки для взрослого составляет 3999 гривен, шорт – 1599 грн, гетр – 799 грн. Для детей футболку можно приобрести за 2999 грн, шорты – 1299 грн.

В желтом комплекте наша сборная дебютирует уже в поединке против Грузии. Накануне игры тренерский штаб Сергея Реброва понес грандиозные потери, лишившись лидеров команды. Наставнику пришлось вызвать футболиста, который еще год назад выступал в чемпионате Индии.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным испанских СМИ, вратарь "Реала" Андрей Лунин специально отказался от вызова в сборную Украиныю

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