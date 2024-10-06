Ребров срочно поменял состав сборной Украины перед матчами Лиги наций

Голкипер "Реала" Андрей Лунин и капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко не помогут сборной Украины в ближайших поединках Лиги наций. У Лунина вирусная инфекция, а Ярмоленко получил травму в матче с "Кривбассом".

Видео дня

В связи с этим главный тренер национальной команды Сергей Ребров решил довызвать Дмитрия Ризныка из "Шахтера" и Александра Назаренко из " Полесья" .

В октябре Украина проведет два домашних матча в группе В1 Лиги наций в Польше. 11 октября в 3-м туре в Познани на ENEA Stadion мы будем принимать Грузию, а 14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сыграем против Чехии.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — "Шахтер" Донецк), Александр Тимчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров ("Ласк Линц", Австрия), Александр Сваток ("Остин", США).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье") Житомир), Иван Калюжный ("Александрия"), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия).

Нападающие: Артем Довбик (Рома Рим, Италия), Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей, Греция), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Резервный список

Артем Бондаренко, Даниил Сикан (оба – "Шахтер" Донецк), Александр Мартынюк ("Александрия").

Как сообщал OBOZ.UA, официально не помогут команде в октябрьских матча Лиги наций Виталий Миколенко, Александр Зинченко, Руслан Малиновский и Виктор Цыганков.

Напомним, что сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!