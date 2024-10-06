УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Ребров срочно поменял состав сборной Украины перед матчами Лиги наций

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,3 т.
Ребров срочно поменял состав сборной Украины перед матчами Лиги наций

Голкипер "Реала" Андрей Лунин и капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко не помогут сборной Украины в ближайших поединках Лиги наций. У Лунина вирусная инфекция, а Ярмоленко получил травму в матче с "Кривбассом".

Видео дня

В связи с этим главный тренер национальной команды Сергей Ребров решил довызвать Дмитрия Ризныка из "Шахтера" и Александра Назаренко из " Полесья" .

В октябре Украина проведет два домашних матча в группе В1 Лиги наций в Польше. 11 октября в 3-м туре в Познани на ENEA Stadion мы будем принимать Грузию, а 14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сыграем против Чехии.

Ребров срочно поменял состав сборной Украины перед матчами Лиги наций

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — "Шахтер" Донецк), Александр Тимчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров ("Ласк Линц", Австрия), Александр Сваток ("Остин", США).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье") Житомир), Иван Калюжный ("Александрия"), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия).

Нападающие: Артем Довбик (Рома Рим, Италия), Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей, Греция), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Ребров срочно поменял состав сборной Украины перед матчами Лиги наций

Резервный список

Артем Бондаренко, Даниил Сикан (оба – "Шахтер" Донецк), Александр Мартынюк ("Александрия").

Как сообщал OBOZ.UA, официально не помогут команде в октябрьских матча Лиги наций  Виталий Миколенко, Александр Зинченко, Руслан Малиновский и Виктор Цыганков. 

Ребров срочно поменял состав сборной Украины перед матчами Лиги наций

Напомним, что сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

Ребров срочно поменял состав сборной Украины перед матчами Лиги наций

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!