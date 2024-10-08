Ребров вызвал в сборную Украины футболиста, который год назад играл в чемпионате Индии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызвал в команду полузащитника "Александрии" Ивана Калюжного на матчи с Грузией (11 октября) и Чехией (14 октября) в Лиге наций. Для 26-летнего опорного полузащитника, который еще год назад выступал в чемпионате Индии в составе "Керала Бластерс", это дебютное приглашение в главную команду страны.

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Игрок "Александрии" должен заменить капитана команды Тараса Степаненко. В комментарии сайту Украинской ассоциации футбола (УАФ) Калюжный признался, что для него решение Реброва стало неожиданностью.

"Когда мне позвонили по телефону и сказали, что вызывают в сборную, был взволнован, конечно. Это была моя мечта. Я работал и пытался делать на поле все, что от меня зависит, чтобы попасть сюда. Первыми о моем вызове узнали партнеры по команде и тренер. Они меня первыми и поздравили. На этом сборе хочется показать себя, тренироваться и помочь команде. Уже получил игровой номер – 18-й", – поделился эмоциями Иван.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (Ласк Линц, Австрия), Александр Сваток ("Остин", США).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье" Житомир), Иван Калюжный ("Александрия"), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия).

Нападающие: Артем Довбык ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Артем Бондаренко, Даниил Сикан (оба – "Шахтер" Донецк), Александр Мартынюк ("Александрия").

Напомним, что сборная Украины понесла грандиозные потери перед октябрьскими матчами Лиги наций, лишившись лидеров команды.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным испанских СМИ, вратарь "Реала" Андрей Лунин специально отказался от вызова в сборную Украиныю

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