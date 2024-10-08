Не болезнь. СМИ заявили, что вратарь 'Реала' специально отказался от вызова в сборную Украины

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин отказался от вызова в сборную Украины на матчи Лиги наций с Грузией (11 октября) и Чехией (14 октября) не из-за вирусной инфекции. Наш соотечественник решил сосредоточиться на борьбе за место в составе своего клуба на фоне травмы бельгийского конкурента Тибо Куртуа.

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По крайней мере так утверждает испанский портал edatv.news. По его данным, 25-летний голкипер, который сыграл в двух последних матчах "Реала" перед международной паузой, уверен, что это решение позволит ему находиться в лучшей форме и заставить тренера Карло Анчелотти предоставить ему больше игрового времени.

При этом в "королевском клубе" уверены, что Куртуа восстановится после мышечной травмы до следующего матча чемпионата Испании – с "Сельтой" 19 октября. В то же время, возможно, Анчелотти не станет рисковать здоровьем своего вратаря, которого он называют лучшим в мире.

До этого Лунин отметил, что доволен продлением контракта с испанским суперклубом, которое состоялось в середине сентября. Теперь его соглашение с "Реалом" действует до 2030 года.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины понесла грандиозные потери перед октябрьскими матчами Лиги наций, лишившись лидеров команды.

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