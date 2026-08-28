"У украинцев хватило ума": в сборной России по гимнастике отметились циничными словами о ЧЕ-2026

Аналитик сборной России по спортивной гимнастике цинично высказалась об отношениях с украинцами на чемпионате Европы-2026 в Загребе. Представительница страны-агрессорки упрекнула наших соотечественников в намерениях создать негативную атмосферу на турнире.

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Об этом Родионенко заявила в интервью порталу Sport24. По ее словам, россиян якобы тепло встретили европейские соперники, которые "не повторяют слова руководств стран", а также лицемерно добавила слова о том, что "у всех украинцев хватило ума не конфликтовать"

"На этом чемпионате Европы не возникало никаких проблем с иностранцами – очень хорошо и великолепно принимали. За нас болели, а некоторые говорили, что наконец-то нас дождались. Спорт – особая планета. Не все же повторяют слова руководств стран, особенно в Европе. С украинцами проблем тоже не было. Может, украинские гимнасты что-то и пытались, но ничего особого не было. С представителями Украины сразу сложились такие отношения, что у всех украинцев хватило ума не конфликтовать. Это правильно. Спорт должен быть спортом", – сказала Родионенко.

Ранее эта россиянка унизительно высказалась об украинце Илье Ковтуне, который выиграл "золото" Евро для Хорватии, опередив россиянина.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский гимнаст Назар Чепурный выиграл чемпионат Европы-2026, опередив российского соперника.

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