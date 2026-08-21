"Дикость. Не тот уровень": в сборной России унизили звездного гимнаста Ковтуна после его победы на ЧЕ-2026

Аналитик сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко нелепо высказалась о "золоте" экс-украинца Ильи Ковтуна на чемпионате Европы-2026. Уроженец Черкасс, который теперь выступает за Хорватии, победил в многоборье двух представителей РФ, после чего в стране-агрессорке его стали унижать.

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В интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" Родионенко назвала Ковтуна соперником низкого уровня, который не должен составлять конкуренцию россиянам. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина добавила, что ее подопечные Арсений Духно и Даниел Маринов должны были брать "золото".

"Понимаю, что проигрывать можно, но достойным соперникам. Ковтун – это не тот уровень гимнаста, с которым нам придется соперничать на чемпионате мира. Конечно, была надежда, что Духно и Маринов должны соревноваться за первое место, но не получилось, они ошиблись. Разница в тысячную балла между первым и вторым местом? Это вообще дикость. Повторюсь, что проигрывать можно сильным соперникам, а Ковтун ничего собой не представляет. Но что имеем, то имеем, сейчас ребятам нужно собраться и дальше соревноваться на снарядах", – сказала Родионенко.

Ранее Ковтун поделился эмоциями от "золота" на ЧЕ-2026 в Загребе. Арена в столице Хорватии устроила овации Илье после его победы. До этого экс-украинец рассказал о том, что получил повреждение перед стартом ЧЕ. Также он назвал решение отказаться от украинского гражданства и перейти в сборную Хорватии самым сложным в карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Ковтун рассказал о травме, которую получил перед чемпионатом Европы-2026. Он также сделал признание о дебюте за новую команду.

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