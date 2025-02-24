'У меня нервы выдержали': Суркис раскрыл, почему отказался продать в Англию игрока сборной Украины

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис подтвердил, что столичный клуб отказался продавать в английский "Вулверхэмптон" полузащитника Владимира Бражко. Босс "бело-синих" подчеркнул, что его не устроило предложение "волков" по трансферу 23-летнего футболиста сборной Украины.

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Об этом Суркис рассказал в интервью YouTube-каналу "ПроФутбол Digital". Он добавил, что провел личную беседу с Бражко, объяснив тому причины своего решения. Президент киевлян также отметил, что "Динамо" всегда открыто к продажам своих талантливых игроков.

"Было предложение от "Вулверхэмптона", которое нас не устроило. У меня нервы выдержали, и мы его оставили в команде. Я разговаривал с Бражко и объяснил ему, что он должен что-то сделать для "Динамо", чтобы мы его продали. Мы продали и Забарного, и Миколенко. Мы никого не держим силой в команде. Мы их с детства воспитываем и они должны что-нибудь сделать. Если будет предложение – может, летом или следующей зимой, он должен проявлять те качества, чтобы в нем были заинтересованы команды выше класса", – сказал Суркис.

Отметим, что по данным СМИ, "Вулверхэмптон" предлагал киевлянам 20 миллионов евро за трансфер Бражко, контракт которого действует до лета 2028 года. При этом ожидается, что футболист подпишет новое соглашение с киевлянами.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" уверенно обыграло львовские "Карпаты" в первом матче украинской Премьер-лиги в 2025 году.

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