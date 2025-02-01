Официально. Клуб АПЛ покупает у 'Динамо' за 20 млн евро футболиста сборной Украины

Английский клуб "Вулверхэмптон" предложил "Динамо" 20 миллионов евро за полузащитника Владимира Бражко, сообщает журналист Фабрицио Романо. По его данным, футболист сборной Украины заинтересован в переходе в английскую Премьер-лигу (АПЛ), а переговоры между клубами продолжаются.

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Эту информацию подтвердил директор медиацентра "бело-синих" Андрей Шахов, уточнив, что кроме "волков" интерес к Бражко проявляют и другие клубы.

В текущем сезоне 23-летний уроженец Запорожья провел за столичный клуб 25 матчей во всех турнирах, включая шесть игр в Лиге Европы. Он забил четыре гола, отдал три результативные передачи и получил пять желтых карточек. Всего на его счету 91 матч за киевлян, 20 забитых мячей и девять ассистов.

В последних двух встречах Лиги Европы Бражко не играл из-за травмы, полученной на зимних сборах.

Если трансфер состоится, Бражко станет пятым украинцем в АПЛ. Сейчас в лиге выступают Александр Зинченко ("Арсенал"), Илья Забарный ("Борнмут"), Виталий Миколенко ("Эвертон") и Егор Ярмолюк ("Брентфорд"). Михаил Мудрик временно отстранен от матчей "Челси" из-за положительного допинг-теста.

После 23 туров "Вулверхэмптон" занимает 18-е место в турнирной таблице и находится в зоне вылета, отставая на одно очко от спасительной 17-й позиции. Свой следующий матч команда проведет 1 февраля в 19:30 по киевскому времени против "Астон Виллы".

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