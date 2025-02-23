'Динамо' победой стартовало во второй части сезона в УПЛ. Видео голов

Киевское "Динамо" обыграло львовские "Карпаты" в 18-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Встреча в столице на стадионе им. Лобановского завершилась со счетом 2:0.

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Хозяева с первых минут владели инициативой и могли открыть счет, но судья не назначил пенальти после игры рукой защитника гостей.

В первом тайме динамовцы регулярно угрожали воротам, но удары Ярмоленко, Ваната и Михавко были либо неточными, либо блокировались. "Карпаты" делали ставку на контратаки, и один из эпизодов едва не завершился выходом Краснопира один на один, но Попов в последний момент выбил мяч.

После перерыва львовяне создали опасный момент, когда Краснопир пробил рядом со штангой. Однако уже на 54-й минуте "Динамо" вышло вперед: после подачи Буяльского мяч отскочил к Михайленко, который точно пробил в угол ворот.

"Карпаты" попытались отыграться, но удары Очеретько и Костенко не достигли цели.

На 75-й минуте Ванат ушел от защитников, обыграл Жана Педросо и пробил под дальнюю штангу – 2:0. Вскоре Волошин мог довести счет до разгромного, но, выйдя один на один, не сумел переиграть вратаря.

В турнирой таблице УПЛ подопечные Александра Шовковского продолжают лидировать. Следующий матч команда проведет 28 февраля на выезде против "Ворсклы".

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