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"У Фьюри есть право верить, что он выиграл бой". Эксперт объяснил, что на самом деле случилось в реванше с Усиком

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
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'У Фьюри есть право верить, что он выиграл бой'. Эксперт объяснил, что на самом деле случилось в реванше с Усиком

Британский менеджер и промоутер Спенсер Фирон, комментируя реванш Тайсона Фьюри с Александром Усиком, заявил, что британский супертяж в повторном бою выступил лучше, чем в схватке 18 мая. Фирон отметил, что Тайсон в этот раз не поплыл, хоть и был потрясен.

Видео дня

В тоже время эксперт категорически не согласен с теми, кто считает, что у Фьюри забрали победу.

"Я спорил с многими людьми. С людьми, которые действительно за Тайсона Фьюри, которые говорят, что его ограбили. Я не верю, что его ограбили. Но как я говорил много раз, у Тайсона Фьюри есть право верить, что он выиграл бой, потому что он выступил лучше, чем в первом бою", – цитирует менеджера Vringe.com со ссылкой на Youtube-канал Boxing King Media.

"У Фьюри есть право верить, что он выиграл бой". Эксперт объяснил, что на самом деле случилось в реванше с Усиком

Фирон подчеркнул, что повторный бой был очень интеллектуальным и тактическим, и в нем оба бойца показали высокий уровень мастерства.

"Когда Тайсон пытался несколько раз активизироваться с Усиком, было похоже, как будто это было через принуждение, он делал это через силу. Но даже когда он заставлял себя делать это, доносил удары до Усика, Александр мог сказать: "Хорошо, ты побил меня в этом раунде, но я прилипну к тебе в последней части раунда. И даже если я не выиграю этот раунд, тот же порыв будет и в следующем раунде". Вот что сделал Усик, и вот почему он получил решение в свою пользу", – подытожил промоутер.

"У Фьюри есть право верить, что он выиграл бой". Эксперт объяснил, что на самом деле случилось в реванше с Усиком

Напомним, что в ночь на воскресенье, 22 декабря, Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112. Сразу после схватки Фьюри категорически не согласился с поражением. Цыганский король, как называют британца, раскритиковал судей, которые отдали победу украинцу.

"У Фьюри есть право верить, что он выиграл бой". Эксперт объяснил, что на самом деле случилось в реванше с Усиком

Во время оглашения победителем украинца на камеру попала реакция жены Фьюри. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

"У Фьюри есть право верить, что он выиграл бой". Эксперт объяснил, что на самом деле случилось в реванше с Усиком

Спустя несколько дней видео боя было заблокировано по жалобе Европейского футбольного союза (УЕФА), который заявил о нарушении законодательства об авторском праве.

Кроме того, появились версии, почему Усик носил перевернутый флаг Украины на реванше с Фьюри.

"У Фьюри есть право верить, что он выиграл бой". Эксперт объяснил, что на самом деле случилось в реванше с Усиком

Отметим, что сразу после боя появилось видео того, что Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Усика

"У Фьюри есть право верить, что он выиграл бой". Эксперт объяснил, что на самом деле случилось в реванше с Усиком

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