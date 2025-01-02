'У Фьюри есть право верить, что он выиграл бой'. Эксперт объяснил, что на самом деле случилось в реванше с Усиком

Британский менеджер и промоутер Спенсер Фирон, комментируя реванш Тайсона Фьюри с Александром Усиком, заявил, что британский супертяж в повторном бою выступил лучше, чем в схватке 18 мая. Фирон отметил, что Тайсон в этот раз не поплыл, хоть и был потрясен.

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В тоже время эксперт категорически не согласен с теми, кто считает, что у Фьюри забрали победу.

"Я спорил с многими людьми. С людьми, которые действительно за Тайсона Фьюри, которые говорят, что его ограбили. Я не верю, что его ограбили. Но как я говорил много раз, у Тайсона Фьюри есть право верить, что он выиграл бой, потому что он выступил лучше, чем в первом бою", – цитирует менеджера Vringe.com со ссылкой на Youtube-канал Boxing King Media.

Фирон подчеркнул, что повторный бой был очень интеллектуальным и тактическим, и в нем оба бойца показали высокий уровень мастерства.

"Когда Тайсон пытался несколько раз активизироваться с Усиком, было похоже, как будто это было через принуждение, он делал это через силу. Но даже когда он заставлял себя делать это, доносил удары до Усика, Александр мог сказать: "Хорошо, ты побил меня в этом раунде, но я прилипну к тебе в последней части раунда. И даже если я не выиграю этот раунд, тот же порыв будет и в следующем раунде". Вот что сделал Усик, и вот почему он получил решение в свою пользу", – подытожил промоутер.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 22 декабря, Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112. Сразу после схватки Фьюри категорически не согласился с поражением. Цыганский король, как называют британца, раскритиковал судей, которые отдали победу украинцу.

Во время оглашения победителем украинца на камеру попала реакция жены Фьюри. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

Спустя несколько дней видео боя было заблокировано по жалобе Европейского футбольного союза (УЕФА), который заявил о нарушении законодательства об авторском праве.

Кроме того, появились версии, почему Усик носил перевернутый флаг Украины на реванше с Фьюри.

Отметим, что сразу после боя появилось видео того, что Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Усика

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