Тщательно избегал: СМИ рассказали, как вратарь сборной Украины поступил с конкурентом в 'Реале' после победы в ЛЧ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин не поздравил своего коллегу Тибо Куртуа с успешной игрой в финале Лиги чемпионов, в котором "Реал" обыграл дортмундскую "Боруссию" 2:0. Наш соотечественник прохладно себя вел в отношении партнера по команде после финального свистка арбитра на стадионе "Уэмбли" вечером 1 июня.

Такие данные приводит издание Relevo, корреспондент которого наблюдал за ситуацией с трибун арены в Лондоне. Сразу после окончания матча, который принес "Реалу" 15-й трофей в самом престижном европейском клубном турнире, к Куртуа бросились вратарь юношеской команды мадридцев Фран Гонсалес, испанский голкипер Кепа Аррисабалага и тренер Луис Льопис.

Лунин же тщательно избегал встречи с бельгийцем, который заменил украинца в основе, несмотря на великолепную игру Андрея в нынешнем сезоне. Позже все вратари "Реала" и Льопис все же сделали совместное фото, которое себе в социальной сети Instagram репостнул наш соотечественник.

Журналисты предположили, что это было сделано из-за того, что "его реакция была слишком очевидной". Отмечается, что на праздновании победы в Мадриде и на стадионе "Сантьяго Бернабеу" Лунин и Куртуа не проводили время вместе.

Напомним, что перед началом сезона 2023/2024 бельгиец получил тяжелую травму, которая вывела его из строя на девять месяцев. Лунин стал основным вратарем "Реала", выиграв конкуренцию у взятого в аренду Кепы. Украинец стал настоящим героем команды, выиграв серию пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

Как сообщал OBOZ.UA, полный стадион в Мадриде устроил овации вратарю сборной Украины Андрею Лунину, который может покинуть "Реал" и стать игроком "Манчестера".

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