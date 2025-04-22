Тренер 'Реала' устроил новую подставу вратарю сборной Украины перед матчем с 'Барселоной' – СМИ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин, вероятнее всего не сыграет в финальном матче Кубка Испании, несмотря на то, что он был основным игроком "Реала" в этом турнире. Наш соотечественник останется на скамейке запасных в противостоянии с "Барселоной" 26 апреля, а место в "рамке" займет его конкурент Тибл Куртуа.

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Такое решение было принято тренерским штабом Карло Анчелотти, информирует портал Defensa Central со ссылкой на Radioestadio. Лунин должен был сыграть в кубковом Эль-класико, однако вылет мадридской команды из Лиги чемпионов повлиял на приоритеты руководства "королевского клуба".

Анчелотти твердо намерен выиграть трофей, чтобы не дать "Барселоне" замахнуться на требл. Кроме того, итальянец надеется, что триумф в Кубке придаст уверенности его футболистами, которые продолжают погоню за каталонцам в национальном чемпионате. Уже 11 мая команды сойдутся вновь, но уже в розыгрыше Ла Лиги.

Для Лунина, который недавно перенес небольшое повреждение, это очередной болезненный удар. В минувшем сезоне нашего соотечественника оставили без финала Лиги чемпионов, в который он буквально вытянул команду благодаря надежной игре.

По данным СМИ, финал Копа дель Рей должен стать последним для Анчелотти в "Реале". Итальянец якобы должен покинуть команду.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Андрей Лунин пока не принял решения относительно своего будущего в мадридском "Реале" и никак не отреагировал на предложения двух европейских грандов.

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