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Тренер "Реала" устроил новую подставу вратарю сборной Украины перед матчем с "Барселоной" – СМИ

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
2,2 т.
Тренер 'Реала' устроил новую подставу вратарю сборной Украины перед матчем с 'Барселоной' – СМИ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин, вероятнее всего не сыграет в финальном матче Кубка Испании, несмотря на то, что он был основным игроком "Реала" в этом турнире. Наш соотечественник останется на скамейке запасных в противостоянии с "Барселоной" 26 апреля, а место в "рамке" займет его конкурент Тибл Куртуа.

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Такое решение было принято тренерским штабом Карло Анчелотти, информирует портал Defensa Central со ссылкой на Radioestadio. Лунин должен был сыграть в кубковом Эль-класико, однако вылет мадридской команды из Лиги чемпионов повлиял на приоритеты руководства "королевского клуба".

Тренер "Реала" устроил новую подставу вратарю сборной Украины перед матчем с "Барселоной" – СМИ

Анчелотти твердо намерен выиграть трофей, чтобы не дать "Барселоне" замахнуться на требл. Кроме того, итальянец надеется, что триумф в Кубке придаст уверенности его футболистами, которые продолжают погоню за каталонцам в национальном чемпионате. Уже 11 мая команды сойдутся вновь, но уже в розыгрыше Ла Лиги.

Тренер "Реала" устроил новую подставу вратарю сборной Украины перед матчем с "Барселоной" – СМИ

Для Лунина, который недавно перенес небольшое повреждение, это очередной болезненный удар. В минувшем сезоне нашего соотечественника оставили без финала Лиги чемпионов, в который он буквально вытянул команду благодаря надежной игре.

Тренер "Реала" устроил новую подставу вратарю сборной Украины перед матчем с "Барселоной" – СМИ

По данным СМИ, финал Копа дель Рей должен стать последним для Анчелотти в "Реале". Итальянец якобы должен покинуть команду.

Тренер "Реала" устроил новую подставу вратарю сборной Украины перед матчем с "Барселоной" – СМИ

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Андрей Лунин пока не принял решения относительно своего будущего в мадридском "Реале" и никак не отреагировал на предложения двух европейских грандов.

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