Коснется вратаря сборной Украины? СМИ выяснили сенсационное решение тренера 'Реала' после вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти покинет клуб перед заключительной частью нынешнего сезона, в котором команда из столицы Испании продолжает борьбу за "золото" чемпионата и Кубок страны. Ожидается, что именно после финального матча кубкового турнира итальянский специалист завершит свою работу.

Видео дня

Об этом информирует авторитетное британское издание Sky Sports. По его данным, Анчелотти будет руководить командой в поединке против "Барселоны" 26 апреля, после которого объявит о своем уходе. Уже 11 мая в новом Эль-класико, но уже в рамках Примеры, "Реалом" будет руководить новый наставник.

65-летний же итальянец будет назначен главным тренером сборной Бразилии, с которой выступит на чемпионате мира 2026 года. "Селесао" надеются вновь завоевать титул сильнейшей команды планеты, который им покорялся в 2002-м.

Отметим, что за "Реал" выступает вратарь сборной Украины Андрей Лунин, которого Анчелотти никогда не рассматривал первым номером команды. Уход итальянца может повлиять и на судьбу нашего соотечественника, к которому проявляют интерес оба манчестерских гранда и мюнхенская "Бавария".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне мадридский "Реал" проиграл лондонскому "Арсеналу" в четвертьфинале Лиги чемпионов и вылетел из турнира, который он выиграл в минувшем сезоне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!