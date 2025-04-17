Коснется вратаря сборной Украины? СМИ выяснили сенсационное решение тренера "Реала" после вылета из Лиги чемпионов
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти покинет клуб перед заключительной частью нынешнего сезона, в котором команда из столицы Испании продолжает борьбу за "золото" чемпионата и Кубок страны. Ожидается, что именно после финального матча кубкового турнира итальянский специалист завершит свою работу.
Об этом информирует авторитетное британское издание Sky Sports. По его данным, Анчелотти будет руководить командой в поединке против "Барселоны" 26 апреля, после которого объявит о своем уходе. Уже 11 мая в новом Эль-класико, но уже в рамках Примеры, "Реалом" будет руководить новый наставник.
65-летний же итальянец будет назначен главным тренером сборной Бразилии, с которой выступит на чемпионате мира 2026 года. "Селесао" надеются вновь завоевать титул сильнейшей команды планеты, который им покорялся в 2002-м.
Отметим, что за "Реал" выступает вратарь сборной Украины Андрей Лунин, которого Анчелотти никогда не рассматривал первым номером команды. Уход итальянца может повлиять и на судьбу нашего соотечественника, к которому проявляют интерес оба манчестерских гранда и мюнхенская "Бавария".
Как сообщал OBOZ.UA, накануне мадридский "Реал" проиграл лондонскому "Арсеналу" в четвертьфинале Лиги чемпионов и вылетел из турнира, который он выиграл в минувшем сезоне.
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