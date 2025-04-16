Никак не отреагировал: вратарю сборной Украины предложили покинуть 'Реал' – СМИ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин пока не принял решения относительно своего будущего в мадридском "Реале". Наш соотечественник в сентябре продлил соглашение с "королевским клубом" до 2030 года, однако по-прежнему проигрывает конкуренцию бельгийцу Тибо Куртуа.

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За ситуацией вокруг 26-летнего футболиста следят многие европейские команды, информирует портал Bernabéu Digital. В последнее время активный интерес к Лунину проявляют английский "Манчестер Сити" и мюнхенская "Бавария", которые видят в украинце идеального кандидата на пост основного вратаря.

Однако, по данным источника, Андрей "никак не отреагировал" на попытки англичан и немцев начать переговоры относительно возможного трансфера. Окончательное решение по карьере в "Реале" Лунин хочет принять в конце мая, когда клубный сезон подойдет к концу.

Украинец сыграл за мадридцев провел в нынешних розыгрышах всех турниров 12 матчей, в которых пропустил 19 мячей, четырежды сыграв на "ноль". Отметим, что недавно Лунин получил травму, что спровоцировало настоящую катастрофу в "Реале".

Как сообщал OBOZ.UA, украинец Андрей Лунин вышел в составе "Реала" на матч Кубка Испании и пропустил два нелепых гола, а сама игра завершилась со счетом 4:4.

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