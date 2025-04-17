Анчелотти не поставил украинского голкипера в заявку 'Реала' и мадридский клуб с поражением вылетел из Лиги чемпионов. Видео

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" на своем поле проиграл лондонскому "Арсеналу" – 1:2. По сумме двух встреч дальше проходит английский клуб. Общий счет 1:5.

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Украинский голкипер мадридской команды Андрей Лунин не попал в заявку из-за травмы камбаловидной мышцы.

На 6-й минуте Букайо Сака пробил в штангу, а затем не реализовал пенальти. На 13-й минуте вингер "Арсенала" нанес напоминающий паненку удар в левый от себя угол, но туда же прыгнул бельгийский голкипер Тибо Куртуа.

"Реал" также имел моменты, но Мбаппе и Беллингем не сумели использовать свои шансы. Арбитр отменил еще один потенциальный пенальти уже в штрафной "Арсенала".

Во втором тайме Сака забил с передачи Мерино, но уже через несколько минут защитник лондонцев ошибся, и Винисиус Жуниор сравнял счет.

Жирную точку в противостоянии поставил Мартинелли, на 93-й минуте реализовав выход один на один.

По итогам двух матчей (3:0, 1:1) "Арсенал" проходит в полуфинал, а "Реал" завершает выступление в турнире. В параллельном матче итальянский "Интер" сыграл вничью с немецкой "Баварией" и сенсационно выбил мюнхенцев из турнира (первая игра 2:1 в пользу миланцев).

В полуфинале "Арсенал" сыграет против ПСЖ. "Интер" на этой стадии сразиться с "Барселоной".

Напомним, что вратарь сборной Украины Андрей Лунин пока не принял решения относительно своего будущего в "Реале". Наш соотечественник в сентябре продлил соглашение с "королевским клубом" до 2030 года, однако по-прежнему проигрывает конкуренцию бельгийцу Тибо Куртуа.

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