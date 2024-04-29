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Тренер "Реала" принял печальное решение по вратарю сборной Украины на финише сезона

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
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Тренер 'Реала' принял печальное решение по вратарю сборной Украины на финише сезона

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин, вероятнее всего, снова окажется на скамейке запасных мадридского "Реала" в решающей фазе сезона. Итальянский наставник "королевского клуба" Карло Анчелотти готовится вернуть в основной состав бельгийца Тибо Куртуа, который окончательно восстановился после травм мениска и крестообразных связок.

Об этом информирует портал Ok Diario, который отмечает, что "Анчелотти слепо доверяет Куртуа". Опытный тренер разработал план возвращения голкипера. Лунин выйдет в старте на поединок против мюнхенской "Баварии" в первом полуфинале Лиги чемпионов 30 апреля, после чего в игре с "Кадисом" в чемпионате появится бельгиец.

Тренер "Реала" принял печальное решение по вратарю сборной Украины на финише сезона
Тренер "Реала" принял печальное решение по вратарю сборной Украины на финише сезона

Далее Куртуа должен сыграть в ответной игре с "Баварией" 8 мая. Это означает, что вратарь сборной Бельгии рассматривается Анчелотти в качестве основного на потенциальный финал Лиги чемпионов. Итальянский наставник "Реала" считает Тибо более сильным вратарем, чем Андрей.

Тренер "Реала" принял печальное решение по вратарю сборной Украины на финише сезона

Пока неизвестно, как это решение повлияет на желание Лунина продлить контракт с мадридским суперклубом. В его услугах заинтересованы та же "Бавария", английский "Манчестер Юнайтед" и французский ПСЖ.

Тренер "Реала" принял печальное решение по вратарю сборной Украины на финише сезона

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин ответил отказом на первое предложение мадридского "Реала" о продлении контракта.

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