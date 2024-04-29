Тренер 'Реала' принял печальное решение по вратарю сборной Украины на финише сезона

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин, вероятнее всего, снова окажется на скамейке запасных мадридского "Реала" в решающей фазе сезона. Итальянский наставник "королевского клуба" Карло Анчелотти готовится вернуть в основной состав бельгийца Тибо Куртуа, который окончательно восстановился после травм мениска и крестообразных связок.

Об этом информирует портал Ok Diario, который отмечает, что "Анчелотти слепо доверяет Куртуа". Опытный тренер разработал план возвращения голкипера. Лунин выйдет в старте на поединок против мюнхенской "Баварии" в первом полуфинале Лиги чемпионов 30 апреля, после чего в игре с "Кадисом" в чемпионате появится бельгиец.

Далее Куртуа должен сыграть в ответной игре с "Баварией" 8 мая. Это означает, что вратарь сборной Бельгии рассматривается Анчелотти в качестве основного на потенциальный финал Лиги чемпионов. Итальянский наставник "Реала" считает Тибо более сильным вратарем, чем Андрей.

Пока неизвестно, как это решение повлияет на желание Лунина продлить контракт с мадридским суперклубом. В его услугах заинтересованы та же "Бавария", английский "Манчестер Юнайтед" и французский ПСЖ.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин ответил отказом на первое предложение мадридского "Реала" о продлении контракта.

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