Тренер Дюбуа подал в отставку после поражения от Усика

Британский тренер Киран Фаррел решил покинуть команду британского экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО). Помощник Дона Чарльза прекратил свое сотрудничество с боксером после 18-месячного сотрудничества и поражения от Александра Усика (24-0, 15 КО).

Соответствующее заявление Фаррел сделал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. 35-летний Фаррел, который дрался в легкой весовой категории, был частью команды Дюбуа во время его победных боев с Филипом Хрговичем (18-1, 14 КО) и Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

"Я принял решение покинуть команду Даниеля Дюбуа. За 18 месяцев с ним мы достигли невероятно многого, включая невероятную ночь на "Уэмбли". Помогать Дюбуа стать чемпионом мира было действительно полезным со многих точек зрения. Желаю Даниелю Дюбуа всего наилучшего в его дальнейшем пути", – сказал Фаррел.

Ранее директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, что уже идут переговоры о следующем бое Усика. А бывший промоутер боксера Александр Красюк заявил, что выступает за окончание Александром профессиональной карьеры.

Кроме того, Всемирная боксерская организация (WBO) уже назначила нашему боксеру нового соперника. В то же время в Саудовской Аравии сразу отказались от этого боя.

Также Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО), который недавно вызвал Усика на третий бой, резко передумал возобновлять карьеру. Напомним, что Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира на профессиональном ринге.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик вернулся в Украину после боя с Даниелем Дюбуа и встретился с президентом Владимиром Зеленским. А британца отстранили от бокса после поединка.

