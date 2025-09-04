Российский тренер по фигурному катанию Олег Татауров пожаловался на атаку дронов на нефтебазу в Сочи, которая произошла в начале августа нынешнего года. Наставник чемпиона России в одиночном катании Владислава Дикиджи добавил, что ему "было неприятно спускаться в подвал и сидеть там три часа".

Об этом Татауров заявил в интервью пропагандистскому телеканалу Russia Today, который прячется за аббревиатурой RT. Представитель страны-агрессора подчеркнул, что эта ситуация повялила на проведения тренировочных сборов спортсменами, которые были в панике.

"Единственный форс-мажор случился во время нашего сбора в Сочи, когда дроны бомбили нефтебазу. Нам же пришлось экстренно поднимать спортсменов среди ночи, спускаться с ними в подвал и сидеть там три часа. Неприятно было. На самом деле было страшно. Дроны летали прямо над морем, взрывались, все это прямо у нас на глазах. Дети стали пытаться звонить родителям, и надо было не только организовывать эвакуацию в убежище, но как-то эту панику останавливать. К счастью, все обошлось", – сказал Татауров.

