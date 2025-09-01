УкраїнськаУКР
"Бог украинцам судья": чемпион мира из РФ пожаловался на отношения к россиянам

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
768
Двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин цинично высказался об отношениях украинцев к представителям страны-агрессорки. Бывший фигурист, а ныне тренер отметил, что российских спортсменов в его виде спорта воспринимают нормально и европейцы, и американцы, потому что "прекрасно понимают" происходящее.

Об этом Жулин заявил в интервью пропагандистскому телеканалу RTVI. Чемпион мира 1993 года и бывший муж предательницы Украины Татьяны Навки возмутился поведением наших соотечественников, которые бойкотируют россиян, сделав вид, что для этого нет никаких причин.

"С нами совершенно нормально все общаются, все же все прекрасно понимают. Кроме украинцев, здесь проблемы есть. Но как бы и они с нами не общаются, и мы с ними не общаемся. Бог им судья. А так вообще все прекрасно: и американцы, и европейские люди… Мне кажется, очень многие, чуть ли не процентов 90, все прекрасно понимают – что происходит на самом деле. Поэтому к нам совершенно нормальное отношение", – сказал Жулин.

Ранее этот Z-патриот обвинил западные страны в том, что они горят желанием "превратить Россию в Северную Корею". Он также открыто выступал против существования Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Жулин назвал тупыми американцев за то, что власти страны отказываются ему продлевать паспорт страны.

