Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова устроила настоящую истерику из-за условий допуска россиян к Олимпийским играм 2026 года. Ярая фанатка диктатора Владимира Путина возмутилась полному отстранению биатлонистов, цинично и лицемерно добавив, что РФ не заслужила такого отношения, так как не совершила ничего плохого.

Об этом Тарасова заявила в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Z-патриотка и фанатка военной агрессии против Украины также пожаловалась на Международный союз конькобежцев (ISU), который лишил представителей России квоты в командных и танцевальных турнирах ОИ.

"А на каких основаниях такие решения вообще принимаются? Почему не позволяют участвовать в отборах? И почему в фигурном катании пустили только в двух видах? Мы должны были участвовать в четырех, а в итоге будем только в двух. Провинились в чем-то разве? Я не понимаю. И при этом ISU молчит, не объясняет, почему. Им, видимо, стыдно. А нам – нет! Ведущую страну отстраняют от участия в Олимпийских играх – это как так получается? И до каких пор все будет так несправедливо?" – сказала Тарасова.

Ранее олимпийский чемпион Александр Тихонов внезапно назвал логичным отстранение российских биатлонистов от ОИ-2026 в Милане, пожаловавшись на то, что мнение РФ никого не интересует.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная России по биатлону "оказалась в полном дер*ме" после того, как она осталась без экипировки высокого качества.

