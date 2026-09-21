Требовал место в составе? Стало известно, почему вратаря "Реала" не вызвали в сборную Украины

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин не получил вызов в сборную Украины на стартовые матчи Лиги наций из-за требования получать игровое время. Голкипер испанского гранда обратился с соответствующей просьбой к наставнику национальной команды Андреа Мальдеру.

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Об этом информирует проект "Взбирна" в эфире своей канала на видеохостинге YouTube. По данным журналистов, Лунин попросил итальянского специалиста не вызывать его в национальную команду, если на него не рассчитывают в качестве одного из основных вратарей.

Аналогичная ситуация возникала во время работы в сборной Украины Сергея Реброва. Однако тогда сам футболист категорически опровергал наличие таких требований к наставнику.

Напомним, что в новом сезоне Международная федерация футбола (ФИФА) изменила календарь игр сборных. В организации решили объединить сентябрьское и октябрьское окна. Это привело к том, что всего за 10-12 дней команды будут вынужден сыграть сразу четыре матча.

Украинцы начнут турнир в дивизионе В выездным поединком против Венгрии 25 сентября. После этого 28-го числа "сине-желтые" отправятся в Грузии. 2 октября подопечные Мальдеры примут в Трнаве североирландцев. А завершит старт Лиги наций наша команда номинально домашней игрой с венграми.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Андреа Мальдеры внес несколько изменений в состав команды на старте Лиги наций.

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