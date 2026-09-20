Сборная Украины по футболу понесла потерю перед матчем Лиги наций

Сборная Украины понесла существенную кадровую потерю перед ближайшими матчами Лиги наций. Из-за травмы за национальную команду не сможет сыграть нападающий нидерландского "Утрехта" Артем Степанов, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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20 сентября 19-летний форвард получил повреждение в поединке чемпионата Нидерландов против "Фейеноорда".

Степанов вышел в стартовом составе своей команды, однако уже по ходу первого тайма был вынужден покинуть поле. Нападающий получил мышечную травму и не смог продолжить встречу, после чего был заменен на 31-й минуте.

Для футболиста это должен был быть первый вызов в национальную сборную Украины. В нынешнем сезоне Степанов успешно проявил себя в Эредивизи, забив пять мячей в стартовых турах чемпионата.

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера принял решение довызвать вместо Степанова вингера житомирского "Полесья" Владислава Велетня.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел девять матчей за клуб, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Ранее Велетень уже привлекался в национальную команду Украины.

С 25 сентября по 5 октября украинская сборная должна провести четыре матча Лиги наций.

Первым соперником в игре в Будапеште будет сборная Венгрии.

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