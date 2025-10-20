'Трамп работает над захватом Украины!' Легенда спорта назвал президента США сообщником Путина

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек резко высказался в адрес президента США Дональда Трампа, который вновь начал оказывать давление на Украину. Олимпийский чемпион Нагано-98 назвал главу Овального кабинета сообщником российского диктатора Владимира Путина.

Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, комментируя информацию СМИ о том, что Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского сдать Донбасс россиянам, сделал акцент на недопустимости изменений границ нашей страны.

"Если это правда, то американский президент поднялся до уровня преступника Путина. Трамп работает с Путиным над захватом украинской территории! Границы Украины закреплены в Конституции Украины. Если кто-то попытается изменить их угрозами или насилием, он будет наказан. Это касается всех без исключения. Американский президент является сообщником крупнейшего преступника современного мира, Путина, ответственного за более миллиона потерянных жизней. Другими словами, США в Белом доме представлены человеком, который является предателем демократического мира. Как печально", – высказался о ситуации Гашек.

Отметим, что в августе Гашек резко высказался о теплой встрече Трампа с Путиным на Аляске. Его эмоциональная реакция на произошедшее мгновенно разошлась по соцсетям.

Спустя несколько дней чех снова жестко раскритиковал президента США за проведение саммита на Аляске. Чех назвал позорным поведение главы Белого дома, который приветствовал военного преступника.

Как сообщал OBOZ.UA, Доминик Гашек последовательно выступает в поддержку Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии. Во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года легендарный хоккеист записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Он заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

