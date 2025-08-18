'Он предатель': поступок Трампа перед встречей с Зеленским шокировал легенду мирового спорта

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек снова жестко раскритиковал президента США Дональда Трампа за проведение саммита с диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Олимпийский чемпион Нагано-98 назвал позорным поведение главы Белого дома, который приветствовал военного преступника.

Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Двукратный обладатель Кубка Стэнли также назвал Трампа откровенным предателем, который работает на Путина, после того, как американский лидер перед встречей с Владимиром Зеленским призвал Украину отказаться от части своих территорий ради завершения войны.

"Я никогда не забуду в своей жизни, как 15 августа 2025 года американские солдаты расстелили красную дорожку для самого ужасного военного преступника XXI столетия. И на этой дорожке американский президент с улыбкой аплодировал преступнику, пожимал ему руку и шел по ней с ним. Он предатель, который сотрудничает с самым ужасным преступником на сегодня в мире Путиным. И да, это американский президент", – подчеркнул Гашек.

До этого он назвал настоящим позором поведение Трампа на встрече с Путиным, а также сравнил саммит на Аляске с Мюнхенским сговором в 1938 году.

Отметим, что 18 августа американский президент проведет встречу с украинским лидером в Вашингтоне. OBOZ.UA ведет онлайн-трансляцию переговоров Трампа и Зеленского.

