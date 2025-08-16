'Это огромное позорище!' Случившееся на встрече Трампа и Путина поразило легенду мирового спорта. Видео

Легендарный хоккеист Доминик Гашек резко высказался о теплой встрече Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Его эмоциональная реакция на произошедшее мгновенно разошлась по соцсетям.

"Это такое огромное позорище! Так встречают самого большого преступника XXI века, виновного в смерти и увечьях более миллиона людей!? Более чем отвратительно со стороны американского президента!" — написал 60-летний чех в Twitter.

Поводом для его гнева стало то, как в США встретили Путина во время его визита и общения с Трампом. Визит, состоявшийся накануне, вызвал волну критики и осуждения, а опубликованные кадры стали настоящим вирусным видео.

Олимпийский чемпион Нагано-1998 известен своей принципиальной позицией в отношении агрессии России и неоднократно критиковал спортсменов и чиновников, поддерживающих диктатора. На этот раз он не смог сдержать эмоций, увидев теплый прием, оказанный человеку, которого он называет преступником.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Гашек раскритиковал президента США, назвав переговоры, главной темой которых является захватническая война РФ против Украины, поражением демократии.

15 августа в Анкоридже состоялась встреча Трампа с Путиным. После переговоров с российским диктатором президент США заявил, что они прошли на "10 из 10": по словам главы Белого дома, речь идет о "значительном прогрессе".

Однако Трамп был вынужден признать, что пока что "соглашение не достигнуто", а сами переговоры завершились раньше, чем ожидалось.

