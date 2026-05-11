Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пожаловался на то, что в вопросе организации товарищеского матча между сборными России и США по хоккею ничего не происходит. По его словам, после заявления президента США Дональда Трампа о проведении такой встречи после одного из телефонных разговоров с диктатором Владимиром Путиным все осталось только на уровне разговоров.

Об этом Песков заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешник диктаторского режима Путина и муж предательницы Украины Татьяны Навки при этом назвал возможный матч "подвижкой в двусторонних отношениях" между странами.

"Трамп говорил, но нет никаких подвижек в этом плане. И, наверное, это очень важно и было бы здорово. И это было бы хорошим обрамлением каких-то подвижек в двусторонних отношениях", – сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь Путина выразил разочарование из-за отказа Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с России и допустить ее атлетов к турнирам с национальной символикой. Отметим, что сборная США 15 мая стартует на чемпионате мира-2026, который призвал бойкотировать бывший хоккеист Вячеслав Фетисов.

Как сообщал OBOZ.UA, министр спорт России Михаил Дегтярев разнылся после отказа МОК снимать санкции с РФ и допускать ее к мировому спорту.

