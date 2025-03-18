Связано со спортом. Стало известно, о чем договорились Трамп и Путин во время телефонного разговора

Президент США Дональд Трамп поддержал предложение российского диктатора Владимира Путина о проведении хоккейных матчей между российскими и американскими игроками. Эти встречи должны пройти как в России, так и в США, и в них смогут участвовать представители НХЛ и КХЛ.

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Идею обсуждали Трамп и Путин во время телефонного разговора 18 марта. На официальном сайте Кремля сообщается, что американский президент выступил за то, чтобы такой поединок состоялся.

Ранее Трамп несколько раз упоминал российского хоккеиста Александра Овечкина на митингах в Вашингтоне, высоко оценивая его мастерство.

Напомним, что в марте 2022 года НХЛ приостановила контакты с КХЛ, отменив действующий меморандум о взаимопонимании, что привело к прекращению прямых и косвенных связей между клубами двух лиг.

Как сообщал OBOZ.UA, американский лидер позвонил по телефону своему российскому коллеге утром по местному времени. После этого в Кремле начали выдавать комментарии своим пропагандистам.

Согласно этим заявлениям, Путин якобы поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре, и уже якобы даже дал такую команду военным прекратить удары по украинским энергообъектам.

При этом в Кремле заявили, что Москва определила "ряд существенных моментов" и вспомнила о необходимости остановить принудительную мобилизацию в Украине и перевооружение ВСУ на период перемирия.

Также российские СМИ пишут, что Путин сообщил Трампу об обмене пленными, который должен состояться уже завтра, 19 марта по формуле 175 на 175.

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