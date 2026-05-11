'Нас выгнали': чемпион ОИ из РФ объявил бойкот ЧМ-2026

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов объявил о том, что игнорировать трансляции мирового хоккейного первенства 2026 года, которое состоится с 15 по 31 мая в Швейцарии. Депутат Государственной думы также потребовал от россиян не следить за турниром, куда не допустили сборную РФ.

Видео дня

Об этом Фетисов заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот выразил уверенность в том, что просмотр чемпионата является настоящим предательством для российских болельщиков.

"Даже не думаю смотреть этот турнир. И никому не советую. Не знаю, зачем это делать, когда нас цинично выгнали отовсюду. Что мы там можем увидеть?" – сказал Фетисов.

Отметим, что в элитном дивизионе ЧМ-2026 выступят 16 сборных. В группу А попали США, Швейцария, Германия, Великобритания, Финляндия, Латвия, Австрия, Венгрия. А в квартете В сыграют Канада, Чехия, Словакия, Словения, Италия, Дания Норвегия и Швеция. Действующими чемпионами мира являются американские хоккеисты, которые взяли "золото" турнира впервые с 1933 года.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины добыла "серебро" чемпионата мира по хоккею в дивизионе IA и добыла путевку в элиту, где не играла 20 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!