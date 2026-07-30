Руководство сборной России по фехтованию назвало провальным выступление команды на чемпионате мира, который завершился в Гонконге. Представители страны-агрессорки, которых позорно допустили к турниру с флагом и гимном, взяли лишь одну медаль, а в женской командной сабле проиграли украинкам.

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Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС заявил о трагической ситуации в этом виде спорта для РФ. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина пожаловался на отстранение, которое ослабило сборную.

"Мы стали слабыми, очень слабыми. Это наглядно я увидел сейчас – впервые участвую на чемпионате мира за последние семь лет. Если учесть, что Олимпиада была пять лет назад, то за пять лет мы ослабли. Не в пять раз – в пятьдесят. Мы не конкурентоспособны практически во всех видах. Что мы могли взять? Скорее всего, в женской командной сабле медаль, скорее всего, в женской индивидуальной сабле и мужской рапире индивидуальной. Три возможные медали "улетели". Это говорит о трагической ситуации, которая у нас происходит", – сказал Мамедов.

Напомним, стало известно, как российский олигарх Алишер Усманов захватил власть в Международной федерации фехтования (FIE) и за много лет выстроил абсолютно лояльную к РФ вертикаль в организации.

Ранее в интервью OBOZ.UA тренер женской сборной Украины по фехтованию Богдан Никишин назвал FIE пророссийской федерацией.

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