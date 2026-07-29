Украинки с грандиозным камбэком обыграли сборную России на ЧМ по фехтованию. Видео

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах обыграла команду России на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Гонконге. "Сине-желтые", в составе которых на турнире выступили Алина Комащук, Дарья Гонцова, Александра Бондар и Виктория Коротченко, была сильнее представителей РФ благодаря одному точному уколу – 45:44.

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Для наших девушек поединок 1/8 финала против представительниц страны-агрессорки, которых Международная федерация фехтования (FIE) позорно допустила к своим турнирам с национальной символикой, сложился непросто. В первой половине соперницы обменивались победами, однако в седьмой и восьмой схватке россиянке выиграли с общим счетом 11:3.

На заключительную дуэль лидер нашей сборной Алина Комащук выходил с отставанием в семь точных уколов. Но это не помешало опытной олимпийской чемпионке Парижа-2024 догнать соперницу. В итоге при счете 44:44 после просмотра видеоповтора судьи зафиксировали результативную атаку со стороны украинки.

В четвертьфинале "сине-желтые" выдали еще одну драму, на этот раз уступив один укол американкам. Сборная Украины завершила турнира на шестой строчке.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне украинская рапиристка Ольга Сопит вписала свое имя в историю национального фехтования, завоевав золото чемпионата Европы-2026 в личном турнире.

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