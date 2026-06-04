Американцы аплодируют: стала известно, как Россия захватила власть в международной федерации

Российский олигарх Алишер Усманов захватил власть в Международной федерации фехтования (FIE) и за много лет выстроил абсолютно лояльную к РФ вертикаль в организации. Несмотря на "добровольный уход" с поста в декабре 2024 года, приспешник диктаторского режима Владимира Путина вернулся на должность и пользуется поддержкой благодаря финансовым возможностям.

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Об этом в интервью "Суспильне Спорт" рассказал президент Федерации фехтования Украины (ФФУ) Михаил Ильяшев, комментируя допуск россиян и беларусов к турнирам FIE с национальной символикой. По его словам, это решение было ожидаемым, а россияне полностью контролируют все процессы.

"Когда я был на последнем конгрессе FIE в Бахрейне в прошлом году, "случайно" там оказался Усманов. Он временно сложил с себя полномочия, пока действуют санкции. Он зашел в зал, где 150 делегатов стоя аплодировали ему стоя. Несколько человек лишь остались на своих местах. Для меня это было тяжелое зрелище, когда я смотрел, как американская делегация стоит с улыбками и аплодирует. FIE находится полностью под влиянием россиян. Мы долго боролись, откладывая этот момент возвращения их. Но понимали, что рано или поздно это произойдет", – сказал Ильяшев.

Накануне прославленная украинская фехтовальщица Ольга Харлан назвала циничным решение FIE вернуть россиянам флаг и гимн на фоне того, что РФ усилила свой террор Украины.

Ранее в интервью OBOZ.UA тренер женской сборной Украины по фехтованию Богдан Никишин назвал FIE пророссийской федерацией.

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