Облом в последний момент. Почему поражение 'Арсенала' в финале от ПСЖ стало уникальным для Лиги чемпионов

ПСЖ выиграл Лигу чемпионов и защитил титул – во Франции настоящее безумие. Но за этой новостью спряталась другая: возвращение "Арсенала" в финал и его фантастический сезон. Лондонцам почти покорилось фантастическое достижение – победа без единого поражения. Поэтому в этом клубе остается только 9 команд, но кто они? Рассказывает OBOZ.UA.

14 игр – 10 сухих матчей

Этап лиги значительно продлил сезон и теперь в нем максимально может быть аж 17 игр! Столько было у ПСЖ. "Арсенал" обошел стыки своей легендарной линией на 8 побед в группе (что теперь можно превзойти только по дополнительным показателям), а затем не уступил ни разу вплоть до финала. Стоит вспомнить каждую из 14 игр, ведь серия часто могла сломаться.

За победами над "Атлетиком" с "Олимпиакосом" (обе по 2:0) была разгромная феерия над "Атлетико" (4:0). На фоне этого канониры продолжили насыпать: 3:0 против "Славии", 3:1 с "Баварией" (немцы первые смогли пробить Райю, аж в конце ноября) и 3:0 над "Брюгге". В тот момент в воздухе чувствовался заряд на гегемонию в ЛЧ, но январь едва все не сломал – сначала переиграли "Интер" 3:1, а затем очки едва не забрал "Кайрат" (3:2). Вот так, с уникальным максимумом и без поражений, плей-офф был в кармане.

Там все стало значительно сложнее. На долю "Арсенала" свалились ничьи, а сама их игра стала прагматичной, с привкусом выигрыша любой ценой. Если 1:1 и 2:0 против "Байера" можно было спихнуть на сложный сезон на многих фронтах, то дальше хейт на лондонцев посыпался отовсюду. Игра со "Спортингом" была отличным примером автобусинга: 1 гол и 6 ударов в створ за 180 минут. Это повторилось в игре двух ультразащитных команд, когда они пересеклись с "Атлетико" в полуфинале, все мемы оправдались. Едва-едва "Арсенал" завоевал счет 2:1 после двух матчей и попал в решающую игру сезона.

Кто выигрывал Лигу чемпионов без единого поражения?

Лишь 9 команд завершали сезон Лиги чемпионов без поражений – и сегодня их могло стать больше. Учитывая прошлый опыт, "Арсенал" почти довел свой беспроигрышный этап до абсолютного величия, но в элитной компании канониры не смогли стать 10 участником. Зато, клуб относится к числу тех, кто до сих пор не выигрывал свои единственные финалы ЛЧ.

Сенсация произошла уже в первом же сезоне реформированной ЛЧ, когда она стала называться именно так. Французский "Олимпик" в розыгрыше 92/93 провел 11 игр, выиграл 7 и 4 раза сыграл вничью. Обновление турнира было настолько удачным, что его через год повторил "Милан", 12 игр, 5 ничьих, 7 побед. Далее... на следующий год такой же успех, уже для "Аякса" (11:7-4). Смогла на такую победу и "Барселона" в сезоне 05/06 (13: 9-4); кстати, это была первая ЛЧ для Месси. Далее пришлось подождать аж 2020 год, о нем чуть дальше. Но феноменальный требл-2023 у "Манчестер Сити" мы точно не забудем: выиграно все, что можно, а в ЛЧ было 5 ничьих и 8 побед в 13 играх. Последний на сегодня непобедимый в элите – "Реал", в тех же 13 играх 4 ничьи и 9 побед. Был, ведь "Арсенал" сегодня переписал рекорды: 14 матчей, 11 игр и лишь 3 ничьи.

Не забываем и о легендарном МЮ, ведь он не только провел лучший камбэк финалов Лиги чемпионов, но и дважды в новой истории турнира выигрывал его без поражений. Впервые так произошло именно в 98/99, где манкунианцам везло на каждом шагу – они выиграли кубок, имея 6 побед и 7 ничьих в течение сезона. Позже они исправились, когда взяли золото в сезоне 07/08 (13:9-4).

2020-й мы не забыли, его следует выделить в отдельную категорию. Только мюнхенской "Баварии" удалось выиграть абсолютно все матчи в победном цикле. Это было в начале ковида, 19/20, когда было полно разгромов, немцы уничтожили "Барселону" 8:2, а "Шахтер" отметился полуфиналом Лиги Европы.

В старой ЛЧ доминировал "Ливерпуль"

Во времена еще Кубка чемпионов формат был совсем другой, когда в турнир выходили действительно чемпионы своих стран. Тогда даже не особо понимали, как играть финалы: когда в сезоне 73/74 "Бавария" и "Атлетико" синхронно впервые вышли в решающую стадию, они сыграли вничью по итогам 90 и 120 минут – УЕФА сказала, что надо переигрывать. В Брюсселе состоялась настоящая драма с разгромом и дебютной победой. О том финале, у которого есть украинский привкус, мы детальнее писали здесь.

Кстати, у "Атлетико" до сих пор нет побед в за всю многолетнюю историю розыгрышей, а могла быть именно в 1974-ом. Но без сенсаций тогда не обошлось – еще 7 клубов проходили турнирную дистанцию без поражений. Игр было меньше, а вероятность больше. Открыл такой путь "Интер", уже на 9 розыгрыше. Затем их успех повторили "Аякс", "Милан" и дважды "Ливерпуль". Были среди победителей уникальные команды, которые сегодня, кажется, никогда уже не дойдут до финалов ЛЧ: без поражений выигрывали "Ноттингем" и "Црвена Звезда". А вот "Интер", "Ливерпуль" и "Аякс" выиграли по одинаковой схеме – в 9 играх 2 ничьи и 7 побед.