Единственный финал Лиги чемпионов, который пришлось переигрывать. Что пошло не так в матче 'Баварии' и 'Атлетико'

В начале мая "Бавария" с "Атлетико" вылетели из полуфинала Лиги чемпионов. Но 52 года назад они дошли до решающей игры и провели уникальный на сегодня финал – он был на 2 матча! Да, это единственный случай в многолетней истории ЛЧ, когда пришлось играть дважды. Почему так произошло и как там все решили минуты? Рассказывает OBOZ.UA.

Лига чемпионов действительно была лигой чемпионов

В сезоне 1973/74 все еще действовало правило: на турнир попадали исключительно чемпионы европейских стран, которые должны были преодолеть 5 двухматчевых стадий. Поэтому даже во втором раунде – аналог сегодняшнего плей-офф – тогда можно было увидеть такие команды, как "Спартак" (Трнава), датский "Вайле" или дрезденское "Динамо". Победитель 1973-го года "Аякс" прошел в следующий раунд автоматически, потому что команд было всего 35. Тогда уже пришел конец их гегемонии на континенте, а клуб вылетел в первом же двухматчевом этапе, когда проиграл "ЦСКА" из Софии. А вот дальше началась очень интересная история.

Сезон с уникальным украинским привкусом

Сегодня "Заря" может только мечтать о Лиге чемпионов, а вот 52 года назад она стала участником Кубка европейских чемпионов. Чемпионат бывшего СССР команда выиграла в 1972-м году. Тот год вообще был фантастическим, потому что серебро взяло и киевское "Динамо", а московитов оставили аж на 5 месте. Но из-за системы весна-осень попадания на турнир пришлось долго ждать. Команде на первом этапе выпал АПОЭЛ и его переиграли в двух матчах, в Луганске и в Никосии. Далее, к сожалению, "Заря" уступила 0:1 "Спартаку" из чешской Трнавы. Хоть и таким образом, но украинский клуб имел место в том уникальном сезоне.

Такие разные пути к финалу

Наш сегодняшний немецкий герой мог вылететь на каждом из этапов. "Бавария" сначала едва не уступила шведскому "Отвидабергу" (3:4 прошли по пенальти). Затем команда почти вылетела в политическом триллере против дрезденского "Динамо", который был совсем из другой страны (жребий устроил футбольное идеологическое противостояние ФРГ и ГДР), в котором мюнхенцы сыграли 4:3 и 3:3, удержав преимущество буквально на последних минутах. Четвертьфинал простым тоже не был: болгарский "ЦСКА" навязал борьбу на своем поле (суммарный проход 5:3). Хоть как-то легче им стало аж в полуфинале, когда уверенно переиграли венгерский "Уйпешт" в целом 4:1.

Другой участник финала – "Атлетико" – уже тогда демонстрировал свои современные качества. В начале 1:0 прошли "Галатасарай", затем 4:2 переиграли "Динамо" из Бухареста, а на следующих стадиях синхронно преодолели "Црвену Звезду" и "Селтик" с одинаковыми счетами 2:0. Если немцы удержали ворота нетронутыми только раз за весь турнир, то у испанцев было 7 сухих матчей из восьми!

Первый финал – драма последних минут

Финал Кубка европейских чемпионов 1974-го года – уникальное явление европейского футбола. Первый для "Баварии", первый для "Атлетико"... В их составах были такие звезды, как Мюллер, Брайтнер, Рот, Майер и Беккенбауэр с одной стороны против Эредии, Аделардо, Рейны, Арагонеса и Сальседо с другой. Футболисты были знаковыми фигурами для своих клубов того времени, поэтому очень нервничали по поводу результата, а осторожная игра привела к тому, что счет оставался 0:0 аж 114 минут! Присущий мюнхенцам атакующий и доминирующий футбол был разбит решимостью матрасников – именно они дожали в овертайме.

Как часто бывает сегодня, к голу привел неудачный фол защитника Хансена. Мяч над стенкой и мимо голкипера направил Арагонес, после этого мадридцы уже готовились поднимать над головой ушастого. Но за мгновение до финального свистка атакующие способности продемонстрировал защитник Шварценбек. Вероятно, тем аутам учился Гласнер и отдал конспекты "Кристал Пэлас", ведь именно после вбрасывания в центре защитник решился на удар с 30 метров, когда между ним и воротами были вообще все соперники. Удар точно в угол стал спасителем тогда, когда судья уже хотел свистеть конец игры. "Бавария" сняла о том финале фильм – и здесь есть все голы.

Второй финал стал катастрофой для испанцев

Удивительно, что 18 лет до этого финалы ЛЧ завершались исключительно победой какой-то из команд. В основное или дополнительное время, но победой. Серии пенальти для определения победителей тогда уже были, но что делать, если ничья после финала – не знали. Поэтому и решили, что решающий матч надо провести еще раз. Игра в Брюсселе прошла повторно, но была совсем другой.

Отбегав 120 минут, "Атлетико" оказалось не готовым к новому противостоянию такой же силы. Многие игроки в составе были легендами, проведшими в его составе большинство или даже всю карьеру, на момент первого финала КЕЧ им было под 30 и более лет. Все голы – позиционные провалы игроков. Свободное пространство, лишний прыжок, потеря прессинга и контратака, шаг не туда... Как только испанцы не ошибались. Залетело сразу 4 гола, дубли Хеннеса и Мюллера. Жесткий удар, который прибил дебютный финал мадридцев.

Для "Баварии" тот триумф стал первым в истории и открыл для них серию из трёх подряд побед. Теперь их 11, тогда как "Атлетико" до сих пор без побед в ЛЧ. В этом году испанцы не вывезли против такой же как они команды из Лондона, а немцы снова споткнулись из-за французов. Приблизиться к роли Шварценбека, когда защитник в ЛЧ решает ход матча, смог Серхио Рамос. Иронично, что также в финалах против "Атлетико".

Единственный на сегодня двухматчевый финал элиты стал поворотным: организаторы Лиги чемпионов решили, что теперь в случае ничьей после 120 минут будет не дополнительный матч, а серия пенальти. Ждать такой развязки пришлось 10 лет – в 1984-м правом на победу через одиннадцатиметровые воспользовался "Ливерпуль".